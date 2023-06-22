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Велика Z на борту. Журналісти знайшли у Дубаї яхту Жеваго

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Велика Z на борту. Журналісти знайшли у Дубаї яхту Жеваго
У Дубаї помітили яхту українського бізнесмена
фото: NV

Пресслужба Жеваго підтвердила, що яхта справді перебуває в Дубаї

Українські журналісти з'ясували, де зараз розкішна яхта заарештованого у Франції на запит України бізнесмена Костянтина Жеваго. На фото супердорогої яхти видно, що на її бортах намальовано величезні літери «Z».  Про це пише видання NV. 

Розкішну білу 65-метрову яхту з кількома рівнями-палубами та величезними провокаційними літерами «Z» на бортах та кормі журналісти знайшли на стоянці у Дубаї, що в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Судячи з розміру та літер, власником цього судна міг би бути якийсь російський мільярдер із близького оточення Путіна. Але насправді, за даними редакції, білий корабель належить українському мільярдеру Костянтину Жеваго, мажоритарному акціонеру гірничодобувної групи Ferrexpo.

Зазначимо, що навесні 2022 року ця сама яхта перебувала біля берегів Монако, куди вона прибула з іспанської Пальма-де-Майорки. А ще раніше яхта перебувала на острові Ібіца. Тоді її виявили журналісти «Української правди».

Пресслужба Жеваго підтвердила, що яхта справді перебуває в Дубаї, тоді як її власник продовжує перебувати у Франції.

«Морське судно дійсно наразі знаходиться в Дубаї на плановому технічному обслуговуванні відповідно до стандартів та вимог Міжнародної Морської Організації (IMO), яке повинно здійснюватися кожні 3-5 років», − пояснили у прес-службі Жеваго.

Нагадаємо, раніше у травні у Швейцарії арештували понад 113 млн доларів на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких акціонер банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго. Про це у середу, 17 травня, повідомило Державне бюро розслідувань. За даними бюро, арешт здійснено в межах розслідування про розтрату коштів банку «Фінанси та кредит» з боку Жеваго та його спільників, що завдало шкоди інтересам держави та вкладників фінустанови.

Також у травні олігарх був одним із героїв гучного скандалу із затриманням голови Верховного суду Всеволода Князєва, який за версією слідства отримав хабар від осіб, пов’язаних з олігархом та власником банку «Фінанси та кредит» Костянтином Жеваго. Утім, сам бізнесмен запевняв, що із суддею не знайомий і не причетний до цієї справи

Читайте також: Французький суд відмовився екстрадувати бізнесмена Жеваго в Україну
Теги: арешт корабель розслідування фінанси Костянтин Жеваго Ferrexpo

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