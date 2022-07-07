16-річного сина голови Запорізького району звільнено з полону (фото)

Хлопець був у ворогів із початку квітня

Голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк заявив, що з полону вдалося звільнити його сина – шістнадцятирічного Влада.

«Влад вдома!!!! Дуже дякую всім, хто був зі мною, з моєю родиною, з моїм сином Владом!!! Друзі, колеги, знайомі та незнайомі мені люди! Завдяки всім вам вдалося Влада повернути додому», – написав Буряк.

Раніше повідомлялося, що 8 квітня на російському блокпосту у Василівці військові РФ взяли в полон 16-річного хлопця.

Деякий час Олег Буряк намагався самостійно звільнити свого сина, але переговорний процес з окупантами зайшов у глухий кут. Тоді він почав залучати громадськість і ЗМІ.

Російські солдати відмовлялися включати хлопця до списків на обмін.

Нагадаємо, Герой України дав пораду українцям на окупованій території, як правильно партизанити.

Також рашисти досі тримають в полоні голів місцевого самоврядування Херсонщини.

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