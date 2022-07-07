16-річного сина голови Запорізького району звільнено з полону (фото)
Влада Буряк тепер удома
Хлопець був у ворогів із початку квітня
Голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк заявив, що з полону вдалося звільнити його сина – шістнадцятирічного Влада.
«Влад вдома!!!! Дуже дякую всім, хто був зі мною, з моєю родиною, з моїм сином Владом!!! Друзі, колеги, знайомі та незнайомі мені люди! Завдяки всім вам вдалося Влада повернути додому», – написав Буряк.
Раніше повідомлялося, що 8 квітня на російському блокпосту у Василівці військові РФ взяли в полон 16-річного хлопця.
Деякий час Олег Буряк намагався самостійно звільнити свого сина, але переговорний процес з окупантами зайшов у глухий кут. Тоді він почав залучати громадськість і ЗМІ.
Російські солдати відмовлялися включати хлопця до списків на обмін.
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