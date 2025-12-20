Головна Країна Кримінал
Убивство під хмельницьким СБУ. Офіс генпрокурора відреагував на виправдувальний вирок силовикам

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Такий вигляд управління СБУ у Хмельницькій області мало 20 лютого 2014 року
фото: glavcom.ua

Суд першої інстанції та апеляція не мають питань до двох обвинувачених: ексначальника управління СБУ і співробітника «Альфи»

Офіс Генпрокурора не погоджуються з виправдувальним вироком колишньому начальнику управлінню СБУ у Хмельницькій області Віктору Крайтору та його підлеглому, співробітнику спецпідрозділу «Альфа» Віталію Тарадаю, обвинувачених у вбивстві літньої жінки та поранені кількох мітингувальників 19 лютого 2014 року. Про це йдеться у статті «Главкома» «Обвинуваченому дати Героя»? Справа про убивства під хмельницьким СБУ отримала несподіваний фінал».

В Офісі Генпрокурора повідомили «Главкому», що готують касаційну скаргу до Верховного суду. Правоохоронці мають три місяці на оскарження ухвали апеляційного суду, яка підтвердила виправдувальний вирок у справі Крайтора-Тарадая.

Разом із тим, у коментарі «Главкому» департамент Офісу генпрокурора, який опікується розслідуванням злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, констатував факт втрати одного речового доказу за фактом вбивства мітингувальників під хмельницьким СБУ. Йдеться про металевий предмет, вилучений слідчим у медичному закладі з ноги одного з потерпілих. Цю прогалину у слідстві було встановлено ще 2014 року, коли розслідування здійснювалося Хмельницькою прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

«У 2017 році досудове розслідування було передано до департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. За результатами службового розслідування саме в 2017 році встановлено відповідального слідчого, якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Водночас відсутність одного речового доказу не означала відсутності доказової бази. Обвинувачення ґрунтувалося на сукупності інших належних і допустимих доказів, які досліджувалися судами усіх інстанцій», – ідеться у відповіді департаменту Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, що у Хмельницькому 19 лютого 2014 року біля будівлі управління Служби безпеки проводилася мирна акція протесту. Після загострення ситуації невідомі почали бити вікна у скляних дверях будівлі СБУ, через що силовики віддали наказ застосувати зброю нібито через загрозу штурму. Унаслідок пострілів у натовп загинула 72-річна учасниця мирного мітингу Людмила Шеремет та ще близько десятка осіб дістали поранень різного ступеня тяжкості. Того ж дня була ще одна смерть біля обласного управління СБУ. Загинув 21-річний студент Дмитро Пагор. Це сталося пізно ввечері. Однак цього епізоду немає у справі Крайтора-Тарадая.

За наслідками вказаних подій на лаві підсудних опинилися колишній начальник СБУ Хмельниччини полковник Віктор Крайтор і співробітник спецпідрозділу «Альфа» Віталій Тарадай. Вони обвинувачувалися у вбивстві, вчиненому через необережність; необережному тяжкому тілесному ушкодженні, а також перевищенні службових повноважень.

Однак під час допитів Віктор Крайтор та Віталій Тарадай вини не визнали. За словами Крайтора, напередодні трагічних подій одержав інформацію про штурм його управління групою осіб до 200 людей. Вранці 19 лютого 2014 року він зібрав нараду, де наголосив на дотримання вимог законодавства щодо застосування зброї. Ще до появи колони мітингувальників під обласним СБУ підлеглі Крайтора доповіли про групу осіб, які блокують і засліплюють камери відеоспостереження, а на задньому дворі торгового центру «Фуршет» 20-30 чоловік виготовляють «коктейлі Молотова». Ексначальник управління переконаний: під прикриттям мітингу планувалося захоплення управління СБУ.

Крайтор розповів: коли підійшли мітингувальники, він перебував у будівлі на другому поверсі, координував дії співробітників, які попереджали голосом «Стій! Назад! Припинити! Режимний об’єкт!». Він особисто дав команду Віталію Тарадаю і ще одному співробітнику провести попереджувальні постріли в безпечне місце з метою уникнення рикошету. Застосування вогнепальної зброї співробітниками СБУ відбулося після того, як частина протестувальників почали бити вікна у прибудові центрального входу.

У суді Крайтор заявив, що територія Управління СБУ – це територія військової частини. Більше того там розташовувався урядовий зв’язок, що також перебував під захистом співробітників СБУ. Тому він зобов’язаний був забезпечити охорону управління, зброї, державної таємниці. 

Обвинувачений Тарадай підтвердив: разом із іншим колегою зробили кілька пострілів у глухий кут правої колони, звідки не можливий рикошет на вулицю, запевнив обвинувачений. Через короткий проміжок часу Тарадай почув, як пролунала довга черга приблизно з восьми пострілів. Хто стріляв, він не знає, але в мить почув крики мітингувальників. Пізніше стало відомо про смертельне поранення Людмили Шеремет, яка перебувала за кілька метрів від центрального входу до обласного СБУ.

У підсумку суд першої інстанції дійшов висновків: слідство неналежним чином та упереджено провело досудове розслідування; допустило ряд істотних порушень вимог Кримінального кодексу, а також Кримінального процесуального кодексу, «які тягнуть за собою визнання доказів не допустимими». Крім цього, орган досудового розслідування втратив важливі докази.

Теги: Хмельницкий СБУ Офіс Генерального прокурора суд вирок Хмельниччина

