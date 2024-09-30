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Ексначальник Запорізького обласного ТЦК постане перед судом (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ексначальник Запорізького обласного ТЦК постане перед судом (фото)
Екскерівник Запорізького обласного ТЦК обвинувачується у перевищенні службових повноважень і пособництві в ухиленні від несення обов’язків військової служби шляхом обману
фото: Офіс генпрокурора

Слідство встановило, що обвинувачений незаконно залучав підлеглих до ремонту нерухомості своєї родини

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому інкриміновано зловживання службовим становищем і пособництво в ухиленні від несення обов’язків військової служби шляхом обману. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що з лютого до липня 2023 року обвинувачений, перебуваючи на посаді керівника Запорізького обласного ТЦК та СП, незаконно залучав трьох своїх підлеглих до виконання ремонтних робіт. Вони проводилися на об’єктах нерухомості, що належали чоловікові та членам його родини.

Ексначальник Запорізького обласного ТЦК постане перед судом (фото) фото 1
фото: Офіс генпрокурора

«Обвинувачений із використанням свого службового становища безпідставно виплатив цим військовослужбовцям додаткову винагороду на суму майже 270 тис грн. Своїми протиправними діями він спричинив збитки державі», – стверджують прокурори.

За даними слідства, екскерівник Запорізького обласного ТЦК незаконно залучав трьох своїх підлеглих до виконання ремонтних робіт
За даними слідства, екскерівник Запорізького обласного ТЦК незаконно залучав трьох своїх підлеглих до виконання ремонтних робіт
фото: Офіс генпрокурора

Нині триває судовий розгляд стосовно експосадовця в іншому кримінальному провадженні. Він обвинувачується у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

За даними слідства, екскерівник Запорізького обласного ТЦК незаконно залучав трьох своїх підлеглих до виконання ремонтних робіт
За даними слідства, екскерівник Запорізького обласного ТЦК незаконно залучав трьох своїх підлеглих до виконання ремонтних робіт
фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань у співпраці зі Службою безпеки затримали та повідомили підозру колишньому співробітнику «Дар’ївської колонії», який працював на загарбників під час окупації Херсонщини. Після звільнення захопленої території чоловік пішов служити в ТЦК в Одеській області.

До слова, на Івано-Франківщині правоохоронці викрили на хабарі заступника керівника обласного та двох службовців районного ТЦК. Вони за гроші допомагали військовозобов'язаним отримати електронний код для ідентифікації в системі «Оберіг», відтермінувати чи уникнути військової служби. 

Також повідомлялося, що СБУ викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського районного ТЦК та СПА. У серпні цього року його було затримано за підозрою в організації схем для ухилянтів.

Теги: суд Запорізька область ТЦК

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