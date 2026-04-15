Антикорупційний суд продовжив запобіжний захід Галущенку

Герману Галущенку інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації
Колишній урядовець перебуватиме під вартою ще два місяці

Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього очільника Міністерства юстиції та Міністерства енергетики Германа Галущенка. Його підозрюють у розкраданні коштів в «Енергоатомі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Антикорупційний суд продовжив тримання під вартою Галущенка на два місяці, залишивши розмір застави у 200 млн грн без змін.

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Згодом стало відомо, що йдеться про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

Як повідомляв «Главком», 17 лютого антикорупційний суд обрав Герману Галущенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн.

Як повідомляв «Главком», 2 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою підозрюваного колишнього міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка. Щоправда, він може вийти із столичного СІЗО, внісши заставу на спецрахунок суду у розмірі 200 млн грн. У суді експосадовець назвав застава у 200 млн грн непідйомною: «Такий розмір застави фактично змушує мене перебувати у слідчому ізоляторі без можливості її внести».

Додамо, що Галущенко перебуває під арештом з 17 лютого 2026 року. На 26 лютого він сидів у звичайній камері, без поліпшених умов. Крім Галущенка, у камері було ще троє ув’язнених.

Читайте також:

Читайте також

Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні
Справа Чернишова: ВАКС продовжив зобов'язання для ексміністра
10 квiтня, 20:40
Фігурант пропонував уникнення мобілізації через «потрібних людей»
«Знімав із розшуку» за $10 тис.: ДБР викрило схему на Хмельниччині
3 квiтня, 10:26
Сторона обвинувачення кваліфікує ці дії як заволодіння бюджетними коштами шляхом обману (шахрайство)
Підробка інвалідності: справу експосадовця КМДА Світлого передано до суду
1 квiтня, 14:30
Тимур Міндіч вважає, що в разі повернення в Україну суд призначить йому заставу, яку він «не зможе зібрати»
НАБУ направило документи на екстрадицію Міндіча: подробиці
31 березня, 13:24
Полковника НГУ затримали з грошима та підробленими довідками
ДБР затримало полковника Нацгвардії: деталі
30 березня, 13:04
Конкурс до ВАКС: повний перелік кандидатів
Конкурс до ВАКС: повний перелік кандидатів
20 березня, 11:59
Раніше «Слуга народу» призупинила членство нардепки у фракції через корупційний скандал
Антикорупційний суд засудив нардепку Марченко, яка намагалась викинути гроші через паркан
19 березня, 15:46
Антикорупційні органи підозрюють Галущенка в участі в злочинній організації у справі «Мідас»
НАЗК розпочало повну перевірку декларації Галущенка
17 березня, 15:48
Спецслужба затримала обох організаторів оборудки та їхнього спільника
СБУ викрила на корупції двох високопосадовців обласних управлінь
16 березня, 18:15

Очільнику кримського музею Тавриди Мальгіну оголошено підозру
Очільнику кримського музею Тавриди Мальгіну оголошено підозру
СБУ викрила завуча школи на коригуванні російських ударів по Краматорську
СБУ викрила завуча школи на коригуванні російських ударів по Краматорську
На Рівненщині мати привласнила понад 3 млн грн виплат сина-військового: суд ухвалив рішення
На Рівненщині мати привласнила понад 3 млн грн виплат сина-військового: суд ухвалив рішення
Правоохоронці ліквідували мережу магазинів U420 у Львові – Садовий
Правоохоронці ліквідували мережу магазинів U420 у Львові – Садовий
Викрав жінку з дитиною, стріляв у поліцейських: на Закарпатті затримано чоловіка
Викрав жінку з дитиною, стріляв у поліцейських: на Закарпатті затримано чоловіка

Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Сьогодні, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
