Антикорупційний суд продовжив запобіжний захід Галущенку

Колишній урядовець перебуватиме під вартою ще два місяці

Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього очільника Міністерства юстиції та Міністерства енергетики Германа Галущенка. Його підозрюють у розкраданні коштів в «Енергоатомі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Антикорупційний суд продовжив тримання під вартою Галущенка на два місяці, залишивши розмір застави у 200 млн грн без змін.

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Згодом стало відомо, що йдеться про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

Як повідомляв «Главком», 17 лютого антикорупційний суд обрав Герману Галущенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн.

Як повідомляв «Главком», 2 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою підозрюваного колишнього міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка. Щоправда, він може вийти із столичного СІЗО, внісши заставу на спецрахунок суду у розмірі 200 млн грн. У суді експосадовець назвав застава у 200 млн грн непідйомною: «Такий розмір застави фактично змушує мене перебувати у слідчому ізоляторі без можливості її внести».

Додамо, що Галущенко перебуває під арештом з 17 лютого 2026 року. На 26 лютого він сидів у звичайній камері, без поліпшених умов. Крім Галущенка, у камері було ще троє ув’язнених.