Антикорупційний суд конфіскував активи екснардепа Царьова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Антикорупційний суд конфіскував активи екснардепа Царьова
Заочно засуджений Олег Царьов наразі переховується в Росії
фото: російські ЗМІ

Феміда конфіскувала землю, будівлі і корпоративні права державного зрадника

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та ухвалив рішення про конфіскацію активів колишнього народного депутата Олега Царьова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Колегія суддів застосувала санкцію, передбачену п. 1−1 ч. 1 ст. 4 закону України «Про санкції» до спікера так званого парламенту ДНР і ЛНР. Згідно з рішенням, в дохід держави стягнено його причіп та активи в Дніпропетровській області. Йдеться про 21 земельну ділянку, будівлі й споруди, а також корпоративні права.

Рішення набуде чинності після спливу строку подання апеляції всіма учасниками скарги, якщо її не було подано.

Як відомо, Олег Царьов – колишній нардеп і екскандидат у президенти України, колишній регіонал та проросійський політик, який став відомий підтримкою «російського миру», колабораційною діяльністю та антиукраїнськими заявами. «Главком» розповідає детальніше про Олега Царьова та пояснює, чому президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення його українського громадянства.

Нагадаємо, суд заочно визнав винним екснардепа Олега Царьова у фінансуванні збройної агресії РФ та конфіскував його майно на 460 млн грн. У лютому 2024 року суд арештував квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму.

Антикорупційний суд конфіскував активи екснардепа Царьова
Антикорупційний суд конфіскував активи екснардепа Царьова
Печерський суд дозволив спецрозслідування у справі екснардепа Жеваго
Печерський суд дозволив спецрозслідування у справі екснардепа Жеваго
На Житомирщині затримано агентів РФ, які готували замах на Героя України
На Житомирщині затримано агентів РФ, які готували замах на Героя України
Держмитслужба передала НАБУ матеріали щодо дев’яти своїх працівників
Держмитслужба передала НАБУ матеріали щодо дев’яти своїх працівників
Матері дитини, яка померла від голоду на Вінниччині, дали три роки – прокуратура оскаржує
Матері дитини, яка померла від голоду на Вінниччині, дали три роки – прокуратура оскаржує
Україна оголосила в розшук підсанкційного олігарха Григоришина
Україна оголосила в розшук підсанкційного олігарха Григоришина

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

