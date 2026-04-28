Антикорупційний суд конфіскував активи екснардепа Царьова

Феміда конфіскувала землю, будівлі і корпоративні права державного зрадника

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та ухвалив рішення про конфіскацію активів колишнього народного депутата Олега Царьова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Колегія суддів застосувала санкцію, передбачену п. 1−1 ч. 1 ст. 4 закону України «Про санкції» до спікера так званого парламенту ДНР і ЛНР. Згідно з рішенням, в дохід держави стягнено його причіп та активи в Дніпропетровській області. Йдеться про 21 земельну ділянку, будівлі й споруди, а також корпоративні права.

Рішення набуде чинності після спливу строку подання апеляції всіма учасниками скарги, якщо її не було подано.

Як відомо, Олег Царьов – колишній нардеп і екскандидат у президенти України, колишній регіонал та проросійський політик, який став відомий підтримкою «російського миру», колабораційною діяльністю та антиукраїнськими заявами. «Главком» розповідає детальніше про Олега Царьова та пояснює, чому президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення його українського громадянства.

Нагадаємо, суд заочно визнав винним екснардепа Олега Царьова у фінансуванні збройної агресії РФ та конфіскував його майно на 460 млн грн. У лютому 2024 року суд арештував квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму.