Суд продовжив термін дії обов’язків Крупі

Суд задовольнив клопотання прокурора САП

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишню керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВАКС.

«Сьогодні, 15 квітня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП щодо продовження строку дії процесуальних обов’язків, покладених на колишню керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи», – йдеться у повідомленні.

Підозрювана у зв’язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави зобов’язана:

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Строк дії обов’язків – до 15 червня 2026 року включно.

Нагадуємо, що слідство у справі стосовно колишньої голови Хмельницької МСЕК завершено. 4 вересня 2025 року суд дозволив Крупі вийти із СІЗО під заставу.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина Тетяна Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн. Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу. Досудове розслідування розпочато ДБР, у жовтні минулого року справу передано до НАБУ за підслідністю.

Раніше «Главком» писав, що ексголова МСЕК Крупа після виходу з СІЗО задекларувала новий Porsche і купу готівки.