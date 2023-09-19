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На Хмельниччині пролунали вибухи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Хмельниччині пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У регіоні працює ППО

У Хмельницькій області пролунали вибухи сьогодні вночі, 19 вересня. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Хмельницька ОВА.

Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що в регіоні пролунали звуки вибухів.

«Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях», – заявив Тюрін.

Нагадаємо, що вибухи сьогодні вночі вже лунали в декількох регіонах України: у Кривому Розі та Харкові.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, за попередньою інформацією під ударом центральна частина міста. Пізніше Терехов додав, що є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського района міста.

Зазначимо, що раніше Повітряні сили попередили про загрозу ударів «Шахедами». Зафіксовано пуски ударних БпЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська.

Теги: вибух Хмельниччина

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