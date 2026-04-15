Макрон збере лідерів ЄС на розмову про заборону соцмереж для дітей

Макрон закликав ЄС запровадити загальну заборону доступу до соцмереж для дітей до 15 років

Президент Франції Еммануель Макрон проведе відеозустріч із лідерами ЄС, щоб обговорити можливу заборону соціальних мереж для неповнолітніх. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

До розмови долучаться президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також прем’єр Іспанії Педро Санчес і представники Італії, Нідерландів та Ірландії.

У Єлисейському палаці наголошують, що головна мета – виробити спільний підхід у Європі.

«Головна мета – діяти скоординовано та підштовхувати Європейську комісію, у позитивному сенсі цього слова, рухатися вперед тими ж темпами, що й держави-члени», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, Франція має намір заборонити користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років з вересня 2026 року, а також розширити заборону на використання мобільних телефонів у школах.

