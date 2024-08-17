Полонений російський офіцер попросив обміняти його на захисників «Азовсталі»

Полонений командир роти 1-го мотострілкового батальйону 810 бригади морської піхоти зробив заяву

Полонений росіянин, молодший лейтенант Андрій Кричов попросив обміняти його на бійців «Азова» та захисників Маріуполя. Відповідне відео оприлюднив 225-й окремий штурмовий батальйон, який і взяв окупанта в полон.

Зазначається, що офіцер – командир роти 1-го мотострілкового батальйону 810 бригади морської піхоти.

«Бійці, які захищали «Азовсталь», вже третій рік перебувають у російському полоні. Усі бачили, в якому стані повертаються захисники України. Наш новий «друг» хоче приєднатися до акції підтримки полонених героїв з «Азовсталі» і буде радий, якщо його обміняють», – ідеться у підписі до відео.

Раніше стало відомо, скільки строковиків Україна взяла в полон на Курщині і що з ними зараз.

Також полонений строковик із Курщини розповів, чим вони мали оборонятися від ЗСУ.