Енергетика, спільний рух до ЄС. Президент та прем’єр Молдови обговорили співпрацю

Зеленський і Мунтяну обговорили реагування на загрози з боку Росії та посилення двосторонньої співпраці в енергетичному секторі

Сьогодні, 10 лютого, президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Молдови Александру Мунтяну, який приїхав до України вперше після призначення на посаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував за підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення, зокрема за допомогу українцям, які знайшли тимчасовий прихисток у Молдові. «Дуже важлива ваша політична підтримка, ми вдячні за підтримку нашої територіальної цілісності та суверенітету. Я вважаю, що в нас є спільний погляд на членство у Євросоюзі в майбутньому, і сподіваюся, що в нас буде спільний шлях», – наголосив президент.

Особлива увага під час зустрічі була приділена енергетичній інфраструктурі України та Молдови, особливо наслідкам російських обстрілів, які призвели до відключень електроенергії також і в низці молдовських міст. Володимир Зеленський і Александру Мунтяну обговорили реагування на загрози з боку Росії та посилення двосторонньої співпраці в енергетичному секторі.

Прем’єр-міністр Молдови запевнив у подальшій підтримці та повідомив про рішення уряду надати Україні гуманітарну допомогу, зокрема генератори та ліки.

«Майбутнє членство України та Молдови у Євросоюзі також було однією з ключових тем обговорення. Сторони говорили про наступні спільні кроки й важливість одночасного відкриття переговорних кластерів. Крім того, ішлося про спільні проєкти в економіці, оборонному виробництві, а також у сферах транспорту та інфраструктури», – наголосив Офіс президента.

Як повідомлялося, Європейський Союз готує низку варіантів включення України до блоку у межах підписання угоди про завершення війни.