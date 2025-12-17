ДБР відреагувало на заяву Шабуніна про «злив» інтимних фото

Державне бюро розслідувань ретельно перевірить працівників, дотичних до приватної інформації, що стосується одного із фігурантів кримінального провадження

Державне бюро розслідувань відреагувало на заяву активіста та голови громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна про те, що працівників ДБР та Офісу генпрокурора «злили» його інтимні фотографії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

«Державне бюро розслідувань ретельно перевірить працівників, дотичних до приватної інформації, що стосується одного із фігурантів кримінального провадження. Низка медіа впродовж останнього часу опублікувала приватні знімки особи, що є фігурантом кримінального провадження Бюро. Це викликало хвилю хибних звинувачень у бік Державного бюро розслідувань та правоохоронної системи загалом», – йдеться у повідомленні.

ДБР наголошує, що ретельно перевірить усіх працівників, які контактували із даним видом доказів. «У разі встановлення фактів причетності до інциденту працівників Бюро, буде вжито жорстких заходів реагування та притягнуто винних осіб до передбаченої законом відповідальності. Наголошуємо, що ДБР працює виключно у межах чинного законодавства і завжди відкрите до спілкування та громадського контролю», – додало ДБР.

Нагадаємо, активіст та голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін звинуватив працівників Державного бюро розслідувань і Офісу генерального прокурора у нібито поширенні його інтимних фотографій, які були вилучені під час обшуку 11 липня цього року. Шабунін заявив, що ці фото з'явилися в Telegram-каналах після того, як «Центр протидії корупції» розмістив на сайті перелік правоохоронців, які, як зазначається в матеріалах, причетні до знищення НАБУ та САП.

Як повідомлялося, Віталія Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Крім того, правоохоронці стверджують, що очільник Центру протидії корупції незаконно використовував позашляховик, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії.