Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

ДБР відреагувало на заяву Шабуніна про «злив» інтимних фото

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
ДБР відреагувало на заяву Шабуніна про «злив» інтимних фото
Шабунін звинуватив працівників Державного бюро розслідувань і Офісу генерального прокурора у нібито поширенні його інтимних фотографій
фото: Радіо Свобода (ілюстративне)

Державне бюро розслідувань ретельно перевірить працівників, дотичних до приватної інформації, що стосується одного із фігурантів кримінального провадження

Державне бюро розслідувань відреагувало на заяву активіста та голови громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна про те, що працівників ДБР та Офісу генпрокурора «злили» його інтимні фотографії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

«Державне бюро розслідувань ретельно перевірить працівників, дотичних до приватної інформації, що стосується одного із фігурантів кримінального провадження. Низка медіа впродовж останнього часу опублікувала приватні знімки особи, що є фігурантом кримінального провадження Бюро. Це викликало хвилю хибних звинувачень у бік Державного бюро розслідувань та правоохоронної системи загалом», – йдеться у повідомленні.

ДБР наголошує, що ретельно перевірить усіх працівників, які контактували із даним видом доказів. «У разі встановлення фактів причетності до інциденту працівників Бюро, буде вжито жорстких заходів реагування та притягнуто винних осіб до передбаченої законом відповідальності. Наголошуємо, що ДБР працює виключно у межах чинного законодавства і завжди відкрите до спілкування та громадського контролю», – додало ДБР.

Нагадаємо, активіст та голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін звинуватив працівників Державного бюро розслідувань і Офісу генерального прокурора у нібито поширенні його інтимних фотографій, які були вилучені під час обшуку 11 липня цього року. Шабунін заявив, що ці фото з'явилися в Telegram-каналах після того, як «Центр протидії корупції» розмістив на сайті перелік правоохоронців, які, як зазначається в матеріалах, причетні до знищення НАБУ та САП.

Як повідомлялося, Віталія Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Крім того, правоохоронці стверджують, що очільник Центру протидії корупції незаконно використовував позашляховик, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії.

Читайте також:

Теги: Віталій Шабунін ДБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шабунін звинуватив працівників Державного бюро розслідувань і Офісу генерального прокурора у нібито поширенні його інтимних фотографій
Справа про фіктивну службу Шабуніна. Фігурант заявив, що силовики нібито «злили» його інтимні фото
Сьогодні, 00:28
ДБР оголосило підозру шістьом фігурантам
ДБР викрило схему з «паперовими» військовими та фейковими виплатами на 15,5 млн грн
Вчора, 19:28
Під час досудового розслідування ДБР допитало 47 свідків
ДБР підтвердило: фігуранти плівок НАБУ бували у них в будівлі
10 грудня, 10:34
Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна
ДБР повідомило про підозру депутату Харківської міськради
6 грудня, 04:26
Після ДТП працівники ДБР затримали фігуранта та повідомили про підозру
Загибель двох сестер у ДТП на Полтавщині: суд відправив під варту поліцейського
2 грудня, 18:02
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Керівник виправного закладу на Хмельниччині отримав підозру
1 грудня, 12:52
Олігарх Вадим Новинський перебуває у розшуку
Суд арештував 197 млн грн, які компанія Новинського хотіла легалізувати
29 листопада, 14:45
ДБР оприлюднило попередні висновки слідства за «плівками НАБУ»
ДБР оприлюднило попередні висновки слідства за «плівками НАБУ»
22 листопада, 12:43
За інформацією нардепа, у період виконання службових обов’язків Галущенко міг допустити порушення під час укладення та виконання договорів у енергетичному секторі
Заяву нардепа Железняка щодо можливих зловживань Галущенка передано до НАБУ
21 листопада, 16:24

Кримінал

ДБР відреагувало на заяву Шабуніна про «злив» інтимних фото
ДБР відреагувало на заяву Шабуніна про «злив» інтимних фото
Пішов з тюрми до ЗСУ і зрадив. Суд ухвалив вирок штурмовику, який злив ФСБ геолокацію військових і підпалив авто
Пішов з тюрми до ЗСУ і зрадив. Суд ухвалив вирок штурмовику, який злив ФСБ геолокацію військових і підпалив авто
Затримано агента ФСБ у Силах оборони України (фото)
Затримано агента ФСБ у Силах оборони України (фото)
ДБР викрило схему з «паперовими» військовими та фейковими виплатами на 15,5 млн грн
ДБР викрило схему з «паперовими» військовими та фейковими виплатами на 15,5 млн грн
СБУ знайшла пістолет, з якого було вбито Парубія
СБУ знайшла пістолет, з якого було вбито Парубія
На Львівщині молодик побив військового через зауваження
На Львівщині молодик побив військового через зауваження

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua