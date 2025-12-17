Шабунін заявив, що силовики «злили» його інтимні фото з вилученого телефону

Представники ДБР і Офіс генпрокурора ще не надали офіційних коментарів

Активіст та голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін звинуватив працівників Державного бюро розслідувань і Офісу генерального прокурорау поширенні його інтимних фотографій, які були вилучені під час обшуку 11 липня цього року. Про це він написав у соціальній мережа, пише «Главком».

Шабунін заявив, що ці фото з'явилися в Telegram-каналах після того, як організація опублікувала сайт із переліком правоохоронців, які, на їх думку, причетні до знищення НАБУ та САП.

«ДБР і ОГП злили в ТГ-канали мої інтимні фото з телефону, вилученого під час обшуку. Так Сухачов, Кравченко і ко (Олексій Сухачов і Руслан Кравченко) відповіли на публікацію нами сайту з переліком силовиків, які знищували НАБУ/САП. Я не здивований цими діями ані Сухачова, ані Кравченка – тварини вони і є тварини. Але оскільки на посадах їх продовжує тримати Зеленський, значить він не лише відповідає, а й підтримує такі їхні дії», – написав Шабунін на своїй сторінці у Facebook.

На момент публікації новини представники ДБР і Офіс генпрокурора ще не надали офіційних коментарів щодо цих звинувачень. Журналісти звернулися за коментарем до цих органів і очікують відповіді.

У листопаді слідство передало до суду обвинувальний акт щодо військового і антикорупційного активіста Віталія Шабуніна та його колишнього командира підполковника Віктора Юшка.

Як з’ясував «Главком», справа Шабуніна-Юшка складається з 20 томів кримінального провадження, а також із матеріалів аудіо та відеозаписів і текстових файлів. Слідство обвинувачує Віталія в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 статті 409 Кримінального кодексу) і заволодінні чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах (ч. 2 статті 190 Кримінального кодексу).