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Обшуки у високопосадовців СБУ: що наразі відомо (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Обшуки у високопосадовців СБУ: що наразі відомо (фото)
НАБУ проводить обшуки у високопосадовців СБУ
фото: «Бабель»

Правоохоронці, в тому числі співробітники поліції, проводять слідчі дії

У середу, 4 листопада, Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у високопосадовців СБУ. «Главком» розповідає, що наразі відомо про події.

За даними видання «Бабель», з обшуками працівники НАБУ прийшли до будинку в закритому котеджному містечку на півночі Києва. На місце приїхали співробітники СБУ, які розмовляють з працівниками НАБУ, там також працює Держбюро розслідувань. 

Обшуки у високопосадовців СБУ: що наразі відомо (фото) фото 1
Обшуки у високопосадовців СБУ: що наразі відомо (фото) фото 2

За словами журналістів, збройного протистояння нема. Обшуки ще не почалися, але очікуються незабаром.

Журналісти «Новини.Live» також перебувають на місці, де НАБУ проводить обшук в одного з високопосадовців СБУ. За їхніми словами, правоохоронці, в тому числі співробітники поліції, проводять слідчі дії. Коментарів наразі не дають.

До того ж zn.ua зауважило, що йдеться про начальника Департаменту захисту національної державності генерала Сергія Дуку, начальника Головного управління внутрішньої безпеки полковника Антона Кравчука, а також про першого заступника начальника ГУ «Д» Департаменту захисту нацдержавності Олександра Ковальчука. За даними медіа, сьогодні по Україні відбувається близько 70 обшуків у справі, яка стосується кришування колцентрів.

Водночас СБУ офіційно не коментувала інформацію

Нагадаємо, 4 листопада Національне антикорупційне бюро заявило, що під час проведення детективами законних слідчих дій один із високопосадовців СБУ начебто погрожував застосуванням вогнепальної зброї та перешкоджав проведенню обшуку. Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття злочинної організації у межах операції «Карфаген».

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Теги: обшук СБУ НАБУ

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