Депутат із Дніпропетровщини організував мережу підпільних казино

На Дніпропетровщині підозрюють депутата райради та його спільників у підпільній організації азартних ігор

На Дніпропетровщині прокурори повідомили про підозру групі осіб, включаючи депутата Павлоградської районної ради, у незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

За даними слідства, депутат, який також є адвокатом, разом із двома спільниками організував мережу підпільних гральних автоматів. Ці заклади діяли у містах Дніпро, Самара, Кам’янське, Синельникове та Нікополь.

Зловмисники маскували гральні автомати під платіжні термінали самообслуговування, які розміщували у приміщеннях кафе та магазинів. Прибуток від нелегального бізнесу ділки розподіляли між собою.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, гральні термінали, чорнові записи, банківські картки, мобільні телефони та готівку.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 203-2 КК України, яка передбачає відповідальність за незаконну діяльність з організації азартних ігор. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, очільник благодійної організації, маючи статус волонтера, ввозив з-за кордону автомобілі нібито для передачі військовослужбовцям Нацгвардії, натомість – організував схему їх продажу. Про це, як пише «Главком», повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Фігурант залучив жінок, які переганяли транспортні засоби з-за кордону на територію України як гуманітарну допомогу. Покупців на авто шукав спільник волонтера, який рекламував продаж транспорту у соціальній мережі та займався показом машин потенційним клієнтам. Під час однієї з таких зустрічей вони запропонували військовослужбовцю НГУ придбати 4 автомобілі за $20 тис.