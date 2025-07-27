Представник РПЦ поскаржився Папі Римському на «гоніння» УПЦ МП в Україні

Сторони обговорили війну в Україні

Під час зустрічі з Папою Римським Левом XVI представник Російської православної церкви поскаржився понтифіку на «гоніння», яким піддається сьогодні Українська православна церква Московського патріархату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропагандистське агентство ТАСС.

Також повідомляється, що в бесіді були порушені питання православно-католицького діалогу, а також конфліктів, що відбуваються у світі – у тому числі в Україні та Близькому Сході.

Раніше агентство Reuters припустило, що зустріч з російським митрополитом Антонієм є ознакою спроби налагодження відносин Ватикану з РПЦ.

Нагадаємо, вчора Папа Лев XIV уперше прийняв у Ватикані представника Російської православної церкви. За попередніми даними, зустріч відбулася через спробу полегшити зв'язки між церквами, напружені через російське вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Лев XIV має намір відновити відносини з Російською православною церквою, пов'язаною з вторгненням Росії в Україну. Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш заявив, що Росія має багаторічні напрацювання та стосунки зі Святим Престолом. Ще з 60-х років минулого століття, від понтифікату Іоанна XXIII, Радянський Союз активно взаємодіяв із Ватиканом. Із початком повномасштабного російського вторгнення до України діалог між Ватиканом та РПЦ хоч і триває, але його рівень знизився.