Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Представник РПЦ поскаржився Папі Римському на «гоніння» УПЦ МП в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Представник РПЦ поскаржився Папі Римському на «гоніння» УПЦ МП в Україні
Папа Римський Лев XIV має намір відновити відносини з Російською православною церквою
фото: Reuters

Сторони обговорили війну в Україні

Під час зустрічі з Папою Римським Левом XVI представник Російської православної церкви поскаржився понтифіку на «гоніння», яким піддається сьогодні Українська православна церква Московського патріархату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропагандистське агентство ТАСС.

Також повідомляється, що в бесіді були порушені питання православно-католицького діалогу, а також конфліктів, що відбуваються у світі – у тому числі в Україні та Близькому Сході.

Представник РПЦ поскаржився Папі Римському на «гоніння» УПЦ МП в Україні фото 1

Раніше агентство Reuters припустило, що зустріч з російським митрополитом Антонієм є ознакою спроби налагодження відносин Ватикану з РПЦ

Нагадаємо, вчора Папа Лев XIV уперше прийняв у Ватикані представника Російської православної церкви. За попередніми даними, зустріч відбулася через спробу полегшити зв'язки між церквами, напружені через російське вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Лев XIV має намір відновити відносини з Російською православною церквою, пов'язаною з вторгненням Росії в Україну. Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш заявив, що Росія має багаторічні напрацювання та стосунки зі Святим Престолом. Ще з 60-х років минулого століття, від понтифікату Іоанна XXIII, Радянський Союз активно взаємодіяв із Ватиканом. Із початком повномасштабного російського вторгнення до України діалог між Ватиканом та РПЦ хоч і триває, але його рівень знизився.

Читайте також:

Теги: Папа Римський Московська церква в Україні РПЦ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Папа Лев XIV закликав Росію зробити кроки до припинення конфлікту
Папа Лев XIV уперше прийняв у Ватикані представника Російської православної церкви
Вчора, 16:43
РПЦ в Україні заборонена
УПЦ=РПЦ=ФСБ. В українській столиці діють структури, офіційно пов’язані з російською владою
21 липня, 12:22
За результатами проведених репатріаційних заходів Україна повернула тіла 1000 загиблих
Затверджено новий Кабмін, повернуто тіла тисячі загиблих військових. Головне за 17 липня
17 липня, 21:18
Грищук: Ще походіть трохи хресними ходами за расєю
Священник пояснив, чого Путін почав масовано бити по Буковині
12 липня, 11:00
Наразі митрополит Онуфрій втрачає усі права, які він мав як громадянин України
Предстоятелю УПЦ МП Онуфрію треба готувати до санкцій? Юрист прорахував наступний крок влади
7 липня, 09:58
80-річний очільник Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій залишився без українського громадянства
Чи депортує Україна митрополита Онуфрія? Розбір юристів Інтерв’ю
3 липня, 20:00
За матеріалами СБУ було припинено українське громадянство Онуфрія
Російський паспорт Онуфрія. Якими доказами керувалася влада (фото)
2 липня, 20:18
Папа Лев XIV до єпископів Синоду УГКЦ: Залишаймося єдиними в одній вірі й одній надії
Папа Лев XIV та єпископи УГКЦ разом молилися за Україну
2 липня, 18:31
Суд дозволив передати в дохід держави все майно митрополита Луганської єпархії УПЦ МП
Благословив російську агресію проти України. Митрополит УПЦ МП отримав 11 років тюрми
30 червня, 13:30

Суспільство

Представник РПЦ поскаржився Папі Римському на «гоніння» УПЦ МП в Україні
Представник РПЦ поскаржився Папі Римському на «гоніння» УПЦ МП в Україні
«Укрзалізниця» анонсувала нові рейси на серпень
«Укрзалізниця» анонсувала нові рейси на серпень
Град та шквали: прогноз погоди на 27 липня
Град та шквали: прогноз погоди на 27 липня
Міненерго прокоментувало готовність України до опалювального сезону попри обстріли РФ
Міненерго прокоментувало готовність України до опалювального сезону попри обстріли РФ
На Львівщині підлітка уразило струмом на вагоні потяга
На Львівщині підлітка уразило струмом на вагоні потяга
Дрони атакували залізничну підстанцію у Волгограді
Дрони атакували залізничну підстанцію у Волгограді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2025
21K
Ювілей генерала Сирського. Волонтерка Берлінська розказала про свій досвід співпраці з головнокомандувачем
16K
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8786
Карт-бланш для нового генпрокурора. Професор права вказав на нюанс у президентському законопроєкті щодо НАБУ
3658
«За НАБУ як у*бу». Розмова про те, чому Картонковий протест такий матюкливий

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua