Скандальна ДТП у Харкові. Кадри із СІЗО, де тримають Колю Харківського (фото)

Наразі в харківському ізоляторі перебуває 1650 осіб при плановому наповненні у 2020

У харківському слідчому ізоляторі неповнолітні ув’язнені живуть окремо від дорослих та ходять до школи

За останній час у Харкові сталася низка гучних аварій: з 16-річним Миколою Харківським, харків’янином під наркотиками, який збив дітей на перехресті, водієм фури, що розчавила таксі на Окружній. Зазвичай, всі підозрювані в таких аваріях або ж іншого роду злочинах потрапляють до державної установи «Харківський слідчий ізолятор», що знаходиться неподалік станції метро «Південний вокзал». Видання «Телеграф» побувало в харківському ізоляторі, де раніше перебували винуватці страшної аварії на Сумській Олена Зайцева та Геннадій Дронов, а зараз чекає вироку Микола Харківський.

Як розповідає заступник начальника установи Дмитро Холод, який працює в ізоляторі понад 20 років, зараз в СІЗО перебуває 1650 осіб при плановому наповненні у 2020.

За його словами, у середньому впродовж року через харківське СІЗО проходить близько 55 тис. людей. Бувало, показник наповненості перевищував 4 тис.

Як пояснив Холод, ситуація змінилася через нові норми законодавства. Якщо раніше в одній камері могло перебувати 40-50 осіб, то зараз у великомісній – не більше 18. Але переважно тут маломісні камери, в яких перебуває від двох до восьми осіб.

У штаті СІЗО налічується 230 працівників.

На подвір’ї ізолятора розташований Храм Покрови Пресвятої Богородиці. Приблизно на цьому ж місці до 1978 року приводили до виконання вирок найвищої міри – страту.

Законодавство про попереднє ув’язнення передбачає роздільне утримання всіх категорій громадян: засуджені перебувають окремо від тих, хто ще під слідством; жінки – від чоловіків; ті, хто вчинив злочин уперше — окремо від рецидивістів; діти – у своєму корпусі. З понад 1500 осіб, які утримуються в ізоляторі, лише 112 жінок та 12 дітей.

Окремо розташований жіночий корпус, кілька чоловічих, а в одному з будинків знаходяться неповнолітні віком від 14 до 18 років. Наймолодшому ув’язненому на поточний момент – 16 років.

Неповнолітні, перебуваючи у СІЗО, навчаються у школі. Уроки тривають з 9 до 12 год, разом із вчителями діти роблять домашні завдання.

Харківський ізолятор бере участь у пілотному проєкті Міністерства юстиції «ІР-телефонія». Людям, які перебувають під слідством, за законом заборонені телефонні дзвінки. Але можна отримати дозвіл на дзвінки, наприклад, рідним, якщо суддя не заперечує. Послуга платна: по 14,80 грн за 15 хв.

Нагадаємо, імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський, якого суд відправив за ґрати на два місяці без права на заставу, на засіданні відмовився від коментарів щодо аварії, однак на камеру зізнався журналістам, що за кермом Infiniti був саме він.

Він говорив, що нібито намагався гальмувати, однак у автомобіля відмовили гальма.

Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

Як стало відомо згодом, мажор, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, має судимість за постріли в обличчя жінки.