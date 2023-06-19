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Суд залишив без змін запобіжний захід судді Тандиру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд залишив без змін запобіжний захід судді Тандиру
Тандир залишиться під вартою без можливості внесення ще на місяць до 21 липня
фото з відкритих джерел

Тандира підозрюють у вчиненні смертельної аварії в стані алкогольного сп’яніння в ніч на 26 травня

Суд залишив без змін запобіжний захід судді Тандиру, якого підозрюють у вчиненні смертельної аварії в стані алкогольного сп’яніння в ніч на 26 травня, внаслідок якої загинув нацгвардієць. Тандир залишиться під вартою без можливості внесення ще на місяць до 21 липня, передає Суспільне.

Результатів аналізів біологічних зразків досі немає, сам Тандир стверджує, що не перебував у стані сп'яніння в момент аварії.

Нагадаємо, 26 травня у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля «Лексус» скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Нацгвардієць, який був родом із Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.

Раніше Печерський районний суд Києва відправив Тандира в СІЗО до 21 липня без права внесення застави. Однак адвокати Тандира вважають, що домашнього арешту буде достатньо, аби забезпечити належну поведінку підсудного. Вони подали апеляцію.

До слова, також суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді Олексія Тандира.

Читайте також: Суддя Тандир, алкоголь, смертельна ДТП. Запрограмована трагедія
Теги: суд Нацгвардія суддя аварія

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