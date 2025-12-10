Головна Країна Кримінал
Офіс генпрокурора приховав дані про кількість СЗЧ та дезертирства

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Через російське ІПСО з публічної статистики зникла інформація про кількість СЗЧ та дезертирства
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Генпрокуратура: Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення є вимушеним кроком

Дані про кримінальні правопорушення, пов’язані із самовільним залишенням військовими своїх частин та дезертирством, зникли зі статистики невипадково. Про це повідомляє «Главком» з посиланням пресслужбу Офісу генпрокурора.

Чому обмежується інформація

Зазначається, що обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення є вимушеним та законним кроком, оскільки її можуть використати проти України в інформаційно-психологічних операціях. Дані про СЗЧ та дезертирство можуть послужити для формування неправдивих висновків про морально-психологічний стан українських військовослужбовців.

Офіс генпрокурора наголошує, що росіяни можуть використати чутливу інформацію для оцінки рівня дисципліни, боєздатності українських підрозділів та системи мобілізаційної роботи. Тому таку інформацію вирішили приховати з публічної статистики.

Пресслужба Генпрокуратури наголошує, що приховування даних відповідає усім умовам, згідно з частиною другою статті шостої закону «Про доступ до публічної інформації». Зокрема, це зроблено виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, а шкода від оприлюднення переважає суспільний інтерес в отриманні такої інформації.

Які саме відомості обмежуються

У період дії воєнного стану підлягають обмеженню:

  • узагальнені статистичні дані (актуальні та за попередні звітні періоди з 24.02.2022) про кримінальні правопорушення, передбачені розділом XIX КК України;
  • інформація про осіб, які вчинили такі правопорушення;
  • інформація, що міститься в документах органів прокуратури та пов’язана з вказаною категорією кримінальних правопорушень.

«Це стосується також обмеження їх оприлюднення на офіційних інформаційних ресурсах органів прокуратури. Водночас наголошуємо, що такі обмеження запроваджені лише на період дії воєнного стану в Україні», – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили майже 290 тис. кримінальних справ за самовільне залишення частини (СЗЧ) і дезертирство з січня 2022 року по вересень 2025 року.

До слова, військовослужбовець і народний депутат VIII скликання Ігор Луценко назвав самовільне залишення частин (СЗЧ) найбільшою проблемою української армії. В інтерв’ю «Главкому» він пояснив, що йдеться не лише про військову, а про загальнодержавну військово-цивільну проблему, якою держава системно не займається.

Луценко виокремив три основні групи військових, які найчастіше вдаються до СЗЧ. Перша – це люди, яких мобілізували раптово, без усвідомленого рішення служити, і які з першого дня шукають спосіб залишити армію. Друга – досвідчені військові, які тривалий час перебувають на фронті, мають бойові заслуги, але стикаються з відсутністю ротацій, конфліктами з командирами та відчуттям безвиході. Третя категорія – військові, які змушені фактично «переводитися через СЗЧ» через зламані бюрократичні механізми переведень між підрозділами.

