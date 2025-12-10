Апеляція залишила без змін запобіжний захід Труханову

Колишній міський голова Одеси залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому меру Одеси Геннадію Труханову по справі про службове недбальство, що спричинило загибель дев’яти людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Труханов залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом із зобов’язанням носити електронний засіб контролю. Прокурори вважають, що це достатній захід, враховуючи тяжкість наслідків інкримінованого правопорушення та ризики перешкоджання досудовому розслідуванню.

«За результатами апеляційного розгляду суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, погодившись із доводами сторони обвинувачення щодо наявних процесуальних ризиків», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про підозру ексмеру Одеси Геннадію Труханову через загибель дев’яти людей в Одесі 30 вересня. За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж.

Згодом Геннадій Труханов заявив, що оголошена йому підозра у службовій недбалості стала для нього «несподіванкою».

Варто зазначити, що 30 вересня Одесу накрили рекордні дощі, спричинені повільним локальним циклоном над Чорним морем. За добу в місті випало 94 мм опадів, що становить 224% від місячної норми.

До слова, 18 листопада за колишнього мера Одеси Геннадія Труханова було внесено заставу у справі про участь у злочинній організації та незаконне заволодіння землею територіальної громади.