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В Іспанії затримано ексзаступника секретаря РНБО Гладковського

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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В Іспанії затримано ексзаступника секретаря РНБО Гладковського
Вирішується питання щодо екстрадиції особи до України
фото з відкритих джерел

Гладковський обвинувачується в організації закупівлі в межах держзамовлення вантажних автомобілів за завищеними цінами

Правоохоронці в Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО, якого обвинувачують в організації закупівлі вантажних автомобілів для армії за завищеними цінами. Як передає «Главком», про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

НАБУ не зазначає імені затриманого, але джерела Суспільного в правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про Олега Гладковського (до 2014 мав прізвище Свинарчук).

Так, 14 травня 2025 року на території Королівства Іспанія правоохоронними органами затримано колишнього Першого заступника секретаря РНБО, який також обіймав посаду голови Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу та розшукувався НАБУ з червня 2024 року.

Вирішується питання щодо екстрадиції особи до України.

Затриманий спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами, що призвело до понад 17 млн грн збитків державі.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд буде заочно судити колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського за зловживання на 17,44 млн грн.

Раніше стало відомо, що бізнес-партнер експрезидента Петра Порошенка і перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони у період його правління Олег Гладковський після початку повномасштабної війни вільно виїжджав за межі України. У цьому йому допомагало розпорядження про дозвіл на виїзд за межі України від 30 травня 2022 року, видане тодішнім начальником Херсонської обласної військової адміністрації Геннадієм Лагутою, пише «Главком».

До слова, Олега Гладковського затримували в жовтні 2019 року за спробу покинути Україну. Його підозрюють в тому, що він на посаді в РНБО лобіював оборонний контракт для своєї компанії «Богдан Моторс». Вищий антикорупційний суд заарештував його з можливістю виходу під заставу. Як повідомлялось, через кілька днів сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. Після цього він вийшов із СІЗО.

Також іспанська фірма Bilderberg Consulting Financiero, якою володіє один з синів розшукуваного експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Михайло Гладковський у квітні 2022-го року придбала земельну ділянку в елітному поселенні La Zagaleta на південному узбережжі Іспанії. І, відповідно до супутникових знімків, з літа того року і по нині на цій території ведуться активні роботи зі зведення вілли. Про це пишутьжурналісти «Схем».

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Теги: Олег Гладковський корупція в Україні

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