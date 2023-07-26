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Сексизм, булінг та відпочинок за кордоном. Ексміністр Омелян втрапив у скандал

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сексизм, булінг та відпочинок за кордоном. Ексміністр Омелян втрапив у скандал
Володимир Омелян виїхав з України 21 липня через пункт пропуску «Устилуг» на кордоні з Польщею
фото з відкритих джерел

Омелян, який наразі перебуває на службі в ЗСУ, на два тижні поїхав з сім’єю на відпочинок у Грецію

Ексміністр інфраструктури України у 2016-2019 Володимир Омелян, який наразі перебуває на службі в ЗСУ, на два тижні поїхав з сім’єю на відпочинок у Грецію. Про це повідомив журналіст Євген Плінський.

Плінський зазначив, що раніше Омелян служив у 251-му батальйоні, а зараз його перевели до 104-ї бригади ЗСУ.

«Прямо напередодні відпустки підрозділ Омеляна, а конкретно у червні 2023 року, був відправлений на передову. Пана Омеляна одразу перевели до іншого підрозділу цієї ж військової частини, але вже у Рівненській області, тим самим зберігши його в тилу. Ну і як після такого нервового стресу не відпочити?» – написав Плінський.

Журналіст опублікував довідку, датовану 19 липня, у якій командування дозволяє Омеляну поїздку на острів Крит до міста Ретімно. Фрагмент документа, на якому видно адресу на Криті та хто підписав документ, на фото заблюрено. Але Плінський стверджує, що дозвіл надав полковник Сергій Каспров.

Омелян, який наразі перебуває на службі в ЗСУ, на два тижні поїхав з сім’єю на відпочинок у Грецію
Омелян, який наразі перебуває на службі в ЗСУ, на два тижні поїхав з сім’єю на відпочинок у Грецію
фото: Євген Плінський
Омелян, який наразі перебуває на службі в ЗСУ, на два тижні поїхав з сім’єю на відпочинок у Грецію
Омелян, який наразі перебуває на службі в ЗСУ, на два тижні поїхав з сім’єю на відпочинок у Грецію
фото: Євген Плінський

«Ні, відпустка – звісно, справа свята, особливо для наших захисників. Але тут справа трошки інша. По-перше, бійці підрозділу, в якому «служить» Омелян, кажуть, що назвати його перебування у підрозділі службою дуже складно. Вони запевняють, що більшість часу цей шановний пан займається особистими справами за місцем проживання», – заявив він.

За інформацією Плінського, Омелян 21 липня виїхав з України через пункт пропуску «Устилуг» на кордоні з Польщею. Відпустка триватиме до 6 серпня.

На звинувачення незабаром відреагував сам Омелян. Він заявив, що пішов у відпустку на два тижні «згідно чинного законодавства».

Омелян заявив, що пішов у відпустку на два тижні «згідно з чинним законодавством»
Омелян заявив, що пішов у відпустку на два тижні «згідно з чинним законодавством»
фото: скріншот з соцмереж
Омелян заявив, що пішов у відпустку на два тижні «згідно з чинним законодавством»
Омелян заявив, що пішов у відпустку на два тижні «згідно з чинним законодавством»
фото: скріншот з соцмереж

«З 24 лютого 2022 р. перебуваю у лавах територіальної оборони Збройних Сил України. Виконував бойові завдання навколо Києва, на півдні і сході України. З червня 2023 року є офіцером 104 бригади ТРО, куди перевівся з багатьма побратимами з 251 батальйону 241 бригади ТРО. У відпустку пішов на два тижні, згідно з чинним законодавством, вперше за півтора року», – написав ексміністр.

За словами Омеляна, вартість його відпустки «складає менше, аніж 1 день Арістова на Мальдівах чи Коломойського в Києві».

Крім того, на інцидент з поїздкою Омеляна відреагувала й нардепка «Слуги народу» та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.

Безугла відреагувала на відпустку Омеляна
Безугла відреагувала на відпустку Омеляна
фото: скріншот з соцмереж

Нардепка зауважила, що військові не можуть просто так піти у відпустку та виїхати на відпочинок за кордоном.

Крім того, «слуга» Безугла звинуватила Омеляна в сексизмі та булінгу, зокрема щодо неї.

Безугла звинуватила Омеляна в сексизмі та булінгу
Безугла звинуватила Омеляна в сексизмі та булінгу
фото: скріншот з соцмереж

«Відпочив, повернувся і публікує принижуючі честь і гідність жінки колажі. Сексизм і булінг. Може, співзасновниця «Жіночого конгресу» народний депутат ЄС Марія Іонова відреагує? Ви ж вже повернулися ж зі своєї відпустки в Хорватії? Хтось з феміністичних рухів? Ви є? Боретеся за рівні права щодо мобілізації чоловіків і жінок, ніколи?» – відреагувала Безугла.

Нагадаємо, партія «Європейська солідарність» вимагає, щоб парламент розглянув законопроєкт, який позбавить можливості депутатів заборонених партій бути в керівництві парламенту, комітетів і місцевих органів влади, а також представляти міжнародні міжпарламентські делегації.

До слова, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Андрій Вишневський залишив свою посаду.

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Теги: Володимир Омелян Греція скандал відпустка Мар’яна Безугла

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