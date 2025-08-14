Голова ТСК з розслідування корупції закликав зменшити кількість антикорупційних органів

Сергій Власенко: «Ну, нема у Сполучених Штатах окремого «антикорупційного ФБР»

В Україні потрібен один орган, який займатиметься слідством за всіма напрямками, адже мета реформ у подоланні злочинності й зменшенні корупції, а не у створенні нових структур. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів народний депутат від «Батьківщини», голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах Сергій Власенко.

Епопея з конкурсом на керівника Бюро економічної безпеки, на його думку, засвідчило, що ні у кого з тих людей, хто приймає рішення, нема сталого бачення функціонування правоохоронної системи загалом.

«Ми створюємо якісь спеціальні незалежні органи – БЕБ, НАБУ, ДБР, а потім починаємо один одному справи передавати, процедури міняти… Це якась шизофренія. Нам потрібен один орган, який буде займатися слідством за всіма напрямками. Я розумію, що є специфіка розслідування економічних злочинів. Але скажіть, будь ласка, яка різниця в розслідуванні між справою за однією і тією ж 191 статтею Кримінального кодексу щодо заволодіння чужим майном між двома господарюючими суб'єктами, що розслідує БЕБ, та угодою між господарюючим суб'єктом і державою, коли це розслідує НАБУ? Просто в одному випадку є два комерційних суб'єкти, а в іншому один з суб'єктів – держава», – наголосив Сергій Власенко.

Глава ТСК підкреслив, що треба уважно подивитися, які органи насправді потрібні в Україні, а які – ні. «Але кожного разу, коли ми говоримо про скорочення, то створюємо новий орган, який потім стає більшим, ніж усі попередні. Потім у нас починається плутанина у підслідності і так далі. Як на мене, нам потрібен один орган розслідування, як ФБР. Один, а не 100 тисяч. Ну, нема ж у Сполучених Штатах окремого «антикорупційного ФБР», – зауважив він.

Тому парламентська комісія, попередив народний депутат, «погляне згори» на «величезне поле» правоохоронних органів, дослідить, де йде перетинання повноважень, й, можливо, з декількох органів зробить один. «Бо ці всі розповіді, що справжня мета реформ – це понастворювати нових органів, є маячнею. Мета реформ – це подолати злочинність і зменшити корупцію, а не створювати нові органи», – зазначив парламентар.

Щодо Бюро економічної безпеки, яке займається бізнесовою злочинністю, то саме від бізнесу йдуть найбільші нарікання на розслідування справ, – підкреслив Сергій Власенко, додавши, що особисто він Олександра Цивінського, який виграв конкурс на посаду керівника БЕБ, ніколи не зустрічав, але нардепа цікавить, як саме з практичної точки зору той бачить роботу свого органу.

«БЕБ – це, скоріше, аналітичний орган, який має правоохоронне крило, яке включається в той момент, коли аналітик бачить проблему і у нього загоряється «червона лампа». Якщо вони стануть на 80% аналітичним, а на 20 % правоохоронним органом, тоді це буде сильно. А якщо там і надалі буде на 20% аналітика, а на 80% – податкова поліція, в поганому сенсі, тоді все лишатиметься, як є», – резюмував Сергій Власенко.

Зазначимо, новий директор Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський у коментарях під своїм дописом про початок роботи на новій посаді не зміг точно відповісти народному депутату Сергію Власенку на питання щодо стратегії розвитку БЕБ.