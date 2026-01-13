Оборонний комітет Ради підтримав звільнення Малюка

Парламентський комітет з другого разу підтримав подання президента щодо звільнення глави СБУ

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепів Ярослава Железняка та Ірину Фріз.

Відповідне рішення підтримали 12 парламентарів. Водночас пʼятеро депутатів проголосували проти, один утримався. За словами Фріз, питання перегляду рішення комітету вніс очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Нагадаємо, що 12 січня комітет Ради з питань оборони відмовився підтримувати звільнення Василя Малюка з посади керівника СБУ. «За» проголосувало сім голосів, проти – шість, утрималися – два.

Як відомо, 5 січня очільник СБУ Василь Малюк подав у відставку. Він повідомив, що залишиться в системі СБУ «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди».

«Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю в справедливий мир та розквіт України. З великою вдячністю за підтримку – колективу служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє», – написав він.

Президент України Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконувачем обов’язки голови Служби безпеки України. Зокрема, Зеленський підписав указ №18/2026, який встановлює структуру керівництва Служби безпеки України.

До слова, 9 січня до Верховної Ради надійшло подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.