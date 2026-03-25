Зеленський привітав воїнів Служби безпеки України

Президент: Дякую всім воїнам Служби безпеки України за захист нашої держави, нашої незалежності і нашого народу!

Сьогодні, 25 березня, в Україні відзначається День Служби безпеки. Президент Володимир Зеленський привітав працівників СБУ з професійним святом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Дякую всім воїнам Служби безпеки України за захист нашої держави, нашої незалежності і нашого народу! Українці можуть цілком заслужено пишатися своєю Службою безпеки – справді бойовою, справді патріотичною, справді результативною», – йдеться у заяві глави держави.

«Далекобійність СБУ, сила на фронті та протидія російським диверсійним операціям й агентурним мережам стали багато в чому взірцевими. Шана та вдячність усім, хто заради цього працює і бʼється. І обовʼязково памʼятаємо кожного нашого воїна СБУ, усіх працівників та працівниць служби, які віддали своє життя, щоб Україна була і була захищеною. Слава Україні!», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 25 березня День Служби Безпеки України. Це професійне свято, яке вшановує всіх співробітників і ветеранів СБУ за їхній внесок у забезпечення державної безпеки та захист інтересів. У цей день українці висловлюють вдячність тим, хто працює для захисту країни від зовнішніх і внутрішніх загроз. «Главком» розповідає про історію свята, його значення та пропонує варіанти привітань у прозі й листівках.

Зауважимо, що починаючи з 24 лютого 2022 року бійці СБУ вразили на фронті понад дві тис. танків, понад 4,5 тис. артилерійських систем, більше 700 засобів протиповітряної оборони. За минулий рік Служба Безпеки України провела десятки унікальних спецоперацій.