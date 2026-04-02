Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

СБУ запустила новий короткий номер «гарячої лінії»

Наталія Порощук
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
фото: СБУ

Служба безпеки України оновила контакти «гарячої лінії» для звернень громадян. Відтепер зателефонувати СБУ можна на короткий номер 1516. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу органу.

Дзвінки є безкоштовними зі стаціонарних та мобільних телефонів усіх операторів на території України.

«СБУ наголошує, що зараз російські спецслужби активно намагаються завербувати українців для виконання терактів, диверсій, підпалів та інших протиправних дій. Служба безпеки України закликає громадян бути пильними, не піддаватися на провокації та негайно повідомляти про будь-яку підозрілу активність на гарячу лінію», – йдеться у повідомленні.

СБУ наголошує звертатися за номером 1516, якщо:

  • ви маєте інформацію про підготовку терактів, диверсій, або інших протиправних дій;
  • до вас звертаються незнайомці із пропозиціями щодо підпалів, перенесення невідомих предметів, стеження за людьми чи транспортом тощо;
  • ви виявили підозрілі предмети або помітили підозрілих осіб;
  • вам відомо про ресурси в інтернеті, які ворог використовує для вербування;
  • маєте іншу інформацію про діяльність російських спецслужб, тощо.

«Усі отримані дані ретельно перевіряються. Конфіденційність звернень гарантується. Ваш дзвінок чи повідомлення можуть врятувати життя – як ваше, так і оточуючих. Не ігноруйте загрозу, будьте пильними і свідомими – повідомте Службу безпеки України за номером 1516», – додає СБУ.

Звернутися до СБУ також можна через інші канали зв’язку:

  • чат-бот «Спали» ФСБшника»;
  • email: [email protected];
  • за попереднім номером гарячої лінії 0 800 501 482, який продовжує працювати.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб щодо вербування українців. Зокрема, ворог збільшив кількість так званих операцій «під чужим прапором»: окупанти видають себе за співробітників правоохоронних органів України і під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти та диверсії.

До слова, 22% українців, завербованих російськими спецслужбами для здійснення терактів і диверсій, виявилися неповнолітніми. За словами речника СБУ, молодь є більш вразливою до психологічних маніпуляцій, оскільки не здатна повністю усвідомлювати наслідки своїх дій.

Нагадаємо, на Сумщині зафіксовано випадки розповсюдження росіянами сфальсифікованих купюр за допомогою скидів із БпЛА.

Читайте також:

Теги: СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua