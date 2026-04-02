СБУ запустила новий короткий номер «гарячої лінії»

СБУ наголошує, що зараз російські спецслужби активно намагаються завербувати українців для виконання терактів, диверсій, підпалів та інших протиправних дій

Дзвінки є безкоштовними зі стаціонарних та мобільних телефонів усіх операторів на території України

Служба безпеки України оновила контакти «гарячої лінії» для звернень громадян. Відтепер зателефонувати СБУ можна на короткий номер 1516. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу органу.

Дзвінки є безкоштовними зі стаціонарних та мобільних телефонів усіх операторів на території України.

«СБУ наголошує, що зараз російські спецслужби активно намагаються завербувати українців для виконання терактів, диверсій, підпалів та інших протиправних дій. Служба безпеки України закликає громадян бути пильними, не піддаватися на провокації та негайно повідомляти про будь-яку підозрілу активність на гарячу лінію», – йдеться у повідомленні.

СБУ наголошує звертатися за номером 1516, якщо:

ви маєте інформацію про підготовку терактів, диверсій, або інших протиправних дій;

до вас звертаються незнайомці із пропозиціями щодо підпалів, перенесення невідомих предметів, стеження за людьми чи транспортом тощо;

ви виявили підозрілі предмети або помітили підозрілих осіб;

вам відомо про ресурси в інтернеті, які ворог використовує для вербування;

маєте іншу інформацію про діяльність російських спецслужб, тощо.

«Усі отримані дані ретельно перевіряються. Конфіденційність звернень гарантується. Ваш дзвінок чи повідомлення можуть врятувати життя – як ваше, так і оточуючих. Не ігноруйте загрозу, будьте пильними і свідомими – повідомте Службу безпеки України за номером 1516», – додає СБУ.

Звернутися до СБУ також можна через інші канали зв’язку:

чат-бот «Спали» ФСБшника»;

email: [email protected];

за попереднім номером гарячої лінії 0 800 501 482, який продовжує працювати.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб щодо вербування українців. Зокрема, ворог збільшив кількість так званих операцій «під чужим прапором»: окупанти видають себе за співробітників правоохоронних органів України і під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти та диверсії.

До слова, 22% українців, завербованих російськими спецслужбами для здійснення терактів і диверсій, виявилися неповнолітніми. За словами речника СБУ, молодь є більш вразливою до психологічних маніпуляцій, оскільки не здатна повністю усвідомлювати наслідки своїх дій.

Нагадаємо, на Сумщині зафіксовано випадки розповсюдження росіянами сфальсифікованих купюр за допомогою скидів із БпЛА.