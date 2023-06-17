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Онуфрій запросив на богослужіння митрополита Московської церкви, який отримав вирок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Онуфрій запросив на богослужіння митрополита Московської церкви, який отримав вирок
Службу очолює предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій
фото: Ярослава Міщенко/Facebook

Іоасаф визнав себе винними у розпалюванні релігійної ворожнечі

Сьогодні митрополит Онуфрій служить вечірню службу у стінах Києво-Печерської лаври разом із ексглавою Кіровоградської єпархії Української православної церкви Московського патріархату митрополитом Іоасафом. Останній отримав вирок за розпалювання  ворожнечі та виправдання окупації. Про це стало відомо із трансляції служби.

Митрополит, який публічно зневажав і армію і державу, за що отримав три роки умовно, нині на запрошення предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Онуфрія править службу Божу у головній святині країни без докорів сумління.

Нагадаємо, Ленінський районний суд Кропивницького 11 травня виніс вирок ексглаві Кіровоградської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Іоасафу і секретарю єпархії Романові Кондратюку. Зазначалося, що Іоасаф і Кондратюк визнали себе винними у розпалюванні релігійної ворожнечі. Суд визнав їх винними за ч. 1 ст. 161 ККУ «Порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань» і призначив три роки позбавлення волі з випробувальним строком два роки та не обіймати керівні посади впродовж року.

До відома, у жовтні 2022 року співробітники Служби безпеки України провели обшуки у керівництва та представників Кіровоградської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, зокрема, в Іосафа. СБУ виявила листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом Московським Кирилом та вилучила велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів, які виправдовували, зокрема, захоплення Криму.

На засіданні синоду УПЦ МП в листопаді Іоасаф подав прохання про своє звільнення після обшуків СБУ. Наступного місяця спецслужба повідомила йому про підозру. Цьогоріч у лютому суд обрав ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ МП та секретарю єпархії запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Теги: церква релігія вирок Митрополит Онуфрій стиль звільнення священник УПЦ МП

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