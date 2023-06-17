Онуфрій запросив на богослужіння митрополита Московської церкви, який отримав вирок

Іоасаф визнав себе винними у розпалюванні релігійної ворожнечі

Сьогодні митрополит Онуфрій служить вечірню службу у стінах Києво-Печерської лаври разом із ексглавою Кіровоградської єпархії Української православної церкви Московського патріархату митрополитом Іоасафом. Останній отримав вирок за розпалювання ворожнечі та виправдання окупації. Про це стало відомо із трансляції служби.

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Митрополит, який публічно зневажав і армію і державу, за що отримав три роки умовно, нині на запрошення предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Онуфрія править службу Божу у головній святині країни без докорів сумління.

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Нагадаємо, Ленінський районний суд Кропивницького 11 травня виніс вирок ексглаві Кіровоградської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Іоасафу і секретарю єпархії Романові Кондратюку. Зазначалося, що Іоасаф і Кондратюк визнали себе винними у розпалюванні релігійної ворожнечі. Суд визнав їх винними за ч. 1 ст. 161 ККУ «Порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань» і призначив три роки позбавлення волі з випробувальним строком два роки та не обіймати керівні посади впродовж року.

До відома, у жовтні 2022 року співробітники Служби безпеки України провели обшуки у керівництва та представників Кіровоградської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, зокрема, в Іосафа. СБУ виявила листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом Московським Кирилом та вилучила велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів, які виправдовували, зокрема, захоплення Криму.

На засіданні синоду УПЦ МП в листопаді Іоасаф подав прохання про своє звільнення після обшуків СБУ. Наступного місяця спецслужба повідомила йому про підозру. Цьогоріч у лютому суд обрав ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ МП та секретарю єпархії запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.