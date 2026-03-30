Харківщина: ченці УПЦ МП отримали підозру у сексуальному насиллі проти дитини

За даними слідства, двоє служителів монастиря вчинили сексуальні злочини проти неповнолітньої дівчини

Правоохоронці встановили причетність двох служителів монастиря до вчинення злочинів сексуального характеру проти неповнолітньої дівчини. Обом фігурантам повідомлено про підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

За даними слідства, 52-річний рясофорний монах запросив до себе дівчинку, яка співала в церковному хорі. Поліцейські стверджують, що фігурант напоїв її, зробив оголені фото на мобільний телефон і вчинив дії сексуального характеру.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили монаху про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 155 (вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) та ч. 3 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України.

«В ході обшуків поліцейські вилучили мобільні телефони з файлами протиправного контенту, що підтверджено судовими експертизами. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

Крім того, під час розслідування правоохоронці також встановили, що у жовтні 2024 року 24-річний ієромонах, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив дії сексуального характеру проти цієї ж неповнолітньої.

За результатами слідчих дій ієромонаху, який здійснював служіння у монастирі церкви Московського патріархату, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 155 (вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України. Його затримано в процесуальному порядку. Підозрюваний визнав свою провину у повному обсязі.

Обом підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Банченському монастирі УПЦ МП на Буковині діти ставали жертвами фізичного та психологічного насильства: їх змушували до важкої праці, залякували та принижували.

До слова, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті у відповіді на запит «Главкома» повідомила про здійснення систематичної роботи з метою виявлення ознак афілійованості релігійної організації із Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена. Водночас, станом на кінець березня 2026 року, через суди не припинено діяльність жодної такої організації, яка проігнорувала припис з вимогою усунути ознаки афільованості.