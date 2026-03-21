Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила КАБами по Ізюму: є постраждалі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували Ізюмську громаду КАБами
колаж: glavcom.ua

Російські окупаційні війська ввечері 20 березня завдали ударів керованими авіабомбами по Ізюмській громаді на Харківщині. Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування. Про це повідомили в міській військовій адміністрації, пише «Главком».

Вибухи було чути в Ізюмі та навколишніх населених пунктах. Під удар потрапив район мікрорайону Верхнє селище.

«Внаслідок влучань КАБ в районі мікрорайону Верхнє селище в Ізюмі є постраждалі, пошкоджені приватні житлові будинки. Також зафіксували знеструмлення», – йдеться в повідомленні.

За уточненою інформацією, влучання підтверджено, наслідки атаки ще встановлюються. У результаті ударів пошкоджено житлові будинки, частина району залишилася без електропостачання.

Дані про кількість постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, на Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці.

Теги: Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Росія вдарила КАБами по Ізюму: є постраждалі
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua