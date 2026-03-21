Росія вдарила КАБами по Ізюму: є постраждалі

Російські окупаційні війська ввечері 20 березня завдали ударів керованими авіабомбами по Ізюмській громаді на Харківщині. Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування. Про це повідомили в міській військовій адміністрації, пише «Главком».

Вибухи було чути в Ізюмі та навколишніх населених пунктах. Під удар потрапив район мікрорайону Верхнє селище.

«Внаслідок влучань КАБ в районі мікрорайону Верхнє селище в Ізюмі є постраждалі, пошкоджені приватні житлові будинки. Також зафіксували знеструмлення», – йдеться в повідомленні.

За уточненою інформацією, влучання підтверджено, наслідки атаки ще встановлюються. У результаті ударів пошкоджено житлові будинки, частина району залишилася без електропостачання.

Дані про кількість постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, на Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці.