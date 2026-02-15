Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Хмельницький: відвідувач поранив охоронця торгового центру – реакція поліції

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Хмельницький: відвідувач поранив охоронця торгового центру – реакція поліції
Момент затримання чоловіка, який напав на охоронця ТЦ
скриншот з відео

За словами очевидців, учасником конфлікту нібито був колишній працівник торгового центру – військовий

У Хмельницькому правоохоронці встановлюють обставини інциденту, що стався торгівельному центрі «Оазис». За попередніми даними поліції, під час конфлікту один із відвідувачів напав на охоронця. На місце події викликали правоохоронців, чоловіка затримали. Про це пише «Главком» з посиланням на поліцію Хмельниччини.

У поліції наголосили, що інформація про стрільбу в ТЦ, яка поширюється в мережі, не відповідає дійсності. Наразі триває перевірка та встановлення всіх обставин для подальшої правової кваліфікації інциденту і прийняття процесуального рішення.

Водночас у місцевих соцмережах повідомляють додаткові деталі події. За словами очевидців, учасником конфлікту нібито був колишній працівник торгового центру – військовий, який отримав поранення та контузію. Повідомляється, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, чіплявся до персоналу супермаркету та відвідувачів, розповідаючи про службу.

Конфлікт, за цими даними, розпочався в приміщенні магазину, однак охорона вивела чоловіка назовні. Уже біля виходу з ТЦ він вдарив охоронця предметом, схожим на пістолет, унаслідок чого у потерпілого відкрилася кровотеча. Очевидці, припустивши, що йдеться про вогнепальне поранення, викликали поліцію та медиків.

Офіційного підтвердження цієї інформації правоохоронці наразі не надавали. Розслідування триває.

До слова, у Києві за вчинення розбійного нападу затримано зловмисника, який погрожував охоронцеві супермаркету зброєю, аби не сплачувати за товар в магазині. 

Читайте також:

Теги: Хмельницький охорона поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві через обстріл РФ загинула людина, ще четверо – отримали поранення
У Києві через обстріл РФ загинула людина, ще четверо – отримали поранення
24 сiчня, 03:00
Атака на Київ та Харків: головне за ніч
Атака на Київ та Харків: головне за ніч
24 сiчня, 06:55
Вибухи у Чернівцях, у Білгороді уражено ТЕЦ: головне за ніч
Вибухи у Чернівцях, у Білгороді уражено ТЕЦ: головне за ніч
25 сiчня, 05:55
Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, на місцях влучань виникли пожежі
Окупанти атакували Вільнянськ: загинули троє людей
29 сiчня, 02:45
Внаслідок атаки у будинку вибито вікна та пошкоджено балкони
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Чоловік поводився агресивно та відкрито погрожував застосувати гранату проти поліцейських та оточуючих
На Київщині поліція застосувала зброю проти чоловіка з гранатою: деталі інциденту
26 сiчня, 17:44
З 2018 року обвинувачений орендував нежитлові приміщення, які не пристосовані для утримання диких тварин
Суд покарав власника левиць, які втекли: деталі
31 сiчня, 09:30
Полковник Павло Федосенко обійняв пораненого героя в точці евакуації.
Поранений військовий ЗСУ потрапив у полон росіян та переконав їх здатися
1 лютого, 15:15
Окупант зізнався, що ніколи в житті так багато не важив
Окупант в українському полоні набрав 20 кілограмів
Вчора, 15:15

Кримінал

На Львівщині чоловік застрелив своїх дітей, а потім і себе
На Львівщині чоловік застрелив своїх дітей, а потім і себе
Хмельницький: відвідувач поранив охоронця торгового центру – реакція поліції
Хмельницький: відвідувач поранив охоронця торгового центру – реакція поліції
У Запоріжжі адвокат продавав специфічний «імунітет» від мобілізації
У Запоріжжі адвокат продавав специфічний «імунітет» від мобілізації
У Рівному син облив батька бензином і підпалив його
У Рівному син облив батька бензином і підпалив його
Проти скандального політтехнолога Петрова відкрито ще одне кримінальне провадження
Проти скандального політтехнолога Петрова відкрито ще одне кримінальне провадження
Суддя з Кривого Рогу, яка збила 11-річного хлопчика, отримала підозру
Суддя з Кривого Рогу, яка збила 11-річного хлопчика, отримала підозру

Новини

Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Сьогодні, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua