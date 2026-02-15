Хмельницький: відвідувач поранив охоронця торгового центру – реакція поліції

За словами очевидців, учасником конфлікту нібито був колишній працівник торгового центру – військовий

У Хмельницькому правоохоронці встановлюють обставини інциденту, що стався торгівельному центрі «Оазис». За попередніми даними поліції, під час конфлікту один із відвідувачів напав на охоронця. На місце події викликали правоохоронців, чоловіка затримали. Про це пише «Главком» з посиланням на поліцію Хмельниччини.

У поліції наголосили, що інформація про стрільбу в ТЦ, яка поширюється в мережі, не відповідає дійсності. Наразі триває перевірка та встановлення всіх обставин для подальшої правової кваліфікації інциденту і прийняття процесуального рішення.

Водночас у місцевих соцмережах повідомляють додаткові деталі події. За словами очевидців, учасником конфлікту нібито був колишній працівник торгового центру – військовий, який отримав поранення та контузію. Повідомляється, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, чіплявся до персоналу супермаркету та відвідувачів, розповідаючи про службу.

Конфлікт, за цими даними, розпочався в приміщенні магазину, однак охорона вивела чоловіка назовні. Уже біля виходу з ТЦ він вдарив охоронця предметом, схожим на пістолет, унаслідок чого у потерпілого відкрилася кровотеча. Очевидці, припустивши, що йдеться про вогнепальне поранення, викликали поліцію та медиків.

Офіційного підтвердження цієї інформації правоохоронці наразі не надавали. Розслідування триває.

