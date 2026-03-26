Тхеквондист, який зізнавався Путіну у любові, завершив кар'єру та почав займатися політикою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Тхеквондист, який зізнавався Путіну у любові, завершив кар'єру та почав займатися політикою
Храмцов висловлював свою підтримку Путіну, а також використовував літеру Z у дописах в соцмережах

Храмцов подав документи на попереднє голосування «Єдиної Росії» у Ханти-Мансійському автономному окрузі

Олімпійський чемпіон з тхеквондо Максим Храмцов, який відомий своє підтримкою російського диктатора Володимира Путіна, оголосив про завершення професійної кар'єри. Про це повідомляє «Главком».

«Я завершив спортивну кар'єру. Планую займатися громадською діяльністю. Зокрема, проводити турніри та майстер-класи, спілкуюся з дітьми та молоддю», – заявив Храмцов.

Раніше у пресслужбі партії «Єдина Росія» в Югрі повідомили, що Храмцов подав документи на попереднє голосування «Єдиної Росії» у Ханти-Мансійському автономному окрузі. У разі перемоги він представить партію на виборах до Тюменської обласної думи восьмого скликання.

Храмцов висловлював свою підтримку президенту Володимиру Путіну, а також використовував літеру Z у дописах в соцмережах.

У жовтні 2022 року російський тхеквондист записав та розмістив на своїй сторінці привітання на честь дня народження диктатора Володимира Путіна. Зокрема, Храмцов стверджував, що він та інші спортсмени «пишаються своїм президентом», а також «люблять та цінять Путіна». 

Окремо Храмцов наголосив на підтримці дій Путіна. В першу чергу, йдеться про підтримку військової агресії РФ проти України. Також свій пост Храмцов кілька разів доповнив літерою Z, яка є символом агресії РФ проти нашої країни.

Також Храмцов лайкав пости в соціальній мережі Instagram на підтримку війни.

У лютому 2026 року президент України Володимир Зеленський запровадив проти Храмцова санкції.

«Ліверпуль» знайшов першого кандидата на заміну Салаху в Англії – ЗМІ
«Ліверпуль» знайшов першого кандидата на заміну Салаху в Англії – ЗМІ
Один матч – одна мрія: Україна проти Швеції у битві за чемпіонат світу
Один матч – одна мрія: Україна проти Швеції у битві за чемпіонат світу
Тхеквондист, який зізнавався Путіну у любові, завершив кар'єру та почав займатися політикою
Тхеквондист, який зізнавався Путіну у любові, завершив кар'єру та почав займатися політикою
На біатлонні збірні України очікує зміна тренерів – ЗМІ
На біатлонні збірні України очікує зміна тренерів – ЗМІ
«Багато плакали». Михайло Гераскевич розповів про реакцію родини на дискваліфікацію Владислава
«Багато плакали». Михайло Гераскевич розповів про реакцію родини на дискваліфікацію Владислава
Другий бомбардир ПСЖ зацікавив лідера чемпіонату Англії – ЗМІ
Другий бомбардир ПСЖ зацікавив лідера чемпіонату Англії – ЗМІ

