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На Чернігівщині поліцейський збив на смерть військового: ДБР відкрило провадження

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На Чернігівщині поліцейський збив на смерть військового: ДБР відкрило провадження
За кермом авто, яке скоїло наїзд, знаходився один з керівників Ніжинського райуправління поліції
фото: ДБР

ДБР: Згідно з попередніми даними, водій автомобіля був тверезий

У п’ятницю, 27 вересня, у середмісті Ніжина керівник районного управління поліції скоїв наїзд на військовослужбовця. Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань (ДБР).

«Сьогодні близько 11:00, правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці», – пише ДБР.

Зазначається, що, «згідно з попередніми даними, водій автомобіля був тверезий».

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фото: ДБР

У ДБР повідомили, що «відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого».

«Проводяться необхідні слідчі дії, з метою повного та всебічного дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди», – додали у ДБР.

Відомо, що процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. У загиблого Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках.

Згодом стало відомо, що Тандир відписав майно дружині і розлучився з нею. На думку адвоката родини загиблого, це може свідчити про те, що обвинувачений таким чином намагається уникнути виплати компенсації постраждалим. Як виявилося, суддя Олексій Тандир досі отримує суддівські винагороди.

До слова, Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

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Теги: військові ДБР чоловік суддя водій смерть прокуратура правосуддя

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