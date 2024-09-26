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ДБР виявило приховане майно, що належало родичам Медведчука і Козака

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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ДБР виявило приховане майно, що належало родичам Медведчука і Козака
Підприємство «Бетонбуд» у Львові
фото: betonbud.com

Загальна вартість виявлених активів складає майже 16 млн грн

Правоохоронці виявили нове мaйно родичів обвинувачених у державній зраді екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

Суд арештував та передав в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) нову партію майна підприємства «Бетонбуд», яке його власники Сергій Медведчук і Богдан Козак – брати колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака – приховали від фіскальних органів.

Правоохоронці встановили, що на балансі підприємства, яке ДБР передало в управління держави, перебуває необліковане майно: ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісне приміщення. Загальна вартість виявленого майна складає майже 16 млн грн. Слідство триває.

Нагадаємо, Служба безпеки та Державне бюро розслідувань зібрали докази злочинної діяльності Сергія Медведчука та Богдана Козака – братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у держзраді. Нині всі четверо переховуються за межами України і здійснюють підривну діяльність на користь РФ.

Наприкінці квітня Державне бюро розслідувань провело обшуки у братів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Вони проходили у Львові та Львівській області за місцями реєстрації та власності осіб. У справі йшлося про можливий незаконний видобуток їхньою фірмою піску в кар’єрах на Львівщині.

Згодом у червні ДБР передало в управління АРМА підприємство найближчих родичів підозрюваних у державній зраді екс-народних депутатів Сергія Медведчука та Тараса Козака вартістю $5 млн.

А в липні в управління держави було передано додаткові активи Сергія Медведчука та Богдана Козака – землю, корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові. Серед них – завод з виробництва бетону та будівельна компанія. Загальна вартість арештованого майна становила майже 400 млн грн.

Теги: Віктор Медведчук Тарас Козак Богдан Козак Львів ДБР

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