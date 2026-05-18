За Єрмака внесено заставу

Раніше ВАКС обрав колишньому керівнику Офісу президента запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 млн грн

За словами адвоката ексочільника Банкової, кошти, необхідні для внесення застави, було зібрано ще 15 травня

За колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака було внесено 140 млн грн застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вищий антикорупційний суд, який цитує hromadske.

Тим часом «Українська правда» з посиланням на джерела повідомляє, що на заставу для Єрмака було внесено близько 200 платежів. Зокрема, серед них є внески по одній копійці. Загальна сума становить понад 154 млн грн.

За словами адвоката, станом на вечір 15 травня необхідна сума вже була зібрана. Однак перерахувати її в повному обсязі на рахунок ВАКС не вдалося: банківські установи на той момент завершили роботу. Через це Єрмак залишився під вартою і на вихідних.

Раніше колишній очільник Банкової заявляв, що грошей на заставу у нього особисто немає, та висловив сподівання на допомогу знайомих і друзів. Адвокати готують апеляцію на рішення суду. Єрмак також наголосив, що вважає провадження таким, що відбувається під тиском.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд призначив підозрюваному заставу у розмірі 140 млн грн.

Якщо підозрюваний внесе заставу, то на нього покладається низка обов'язків: без дозволу суду і слідчого заборонено покидати Київ; здати закордонні паспорти. Також Андрій Єрмак повинен утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, серед яких Олексій Чернишов, Тимур Міндіч та інші особи.

За версією сторони обвинувачення, ще у 2020 році підозрюваний Єрмак домовився з іншими підозрюваними Міндічем і Чернишовим побудувати будинки у котеджному містечку «Династія». Фінансування резиденцій здійснювалося за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

«Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, елітному передмісті Києва. Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн. На плівках НАБУ, розповсюджених 11 травня, є копії концепції приватної резиденції в котеджному містечку «Династія». Документ датований 2020 роком. Також під час судового засідання 12 травня прокурор САП заявила, що на території «Династії», планувалося зведення п'яти резиденцій. Учасники кооперативу їх маркували таким чином: R2 (за версією слідства, це будинок Андрія Єрмака), R3 – будинок Тимура Міндіча, R4 – будинок Олексія Чернишова. Резиденція під маркування R0 мала включати СПА та інші об’єкти відпочинкового характеру.

Як відомо, НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.