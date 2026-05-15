МОЗ почало розброньовувати медиків для потреб армії

Частину заброньованих медиків можуть направити до лав ЗСУ

Міністерство охорони здоров’я України у разі відповідних запитів може розброньовувати частину медичних працівників для подальшого залучення до служби у Збройних силах України та інших структурах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка у Верховній Раді.

Під час години запитань до уряду глава МОЗ заявив, що бронювання медиків насамперед потрібне для забезпечення стабільної роботи системи охорони здоров’я та лікування поранених військових.

«Щодо медичних працівників. Ми не раз говорили – питання, для чого було бронювання медичних працівників. Для того, щоб контролювати процес надання медичної допомоги, зокрема для поранених військових, які отримують медичну допомогу у відповідних лікарнях, зокрема і в цивільних лікарнях», – зазначив Ляшко.

За словами міністра, МОЗ повинне гарантувати надання медичної допомоги всім громадянам по всій території України. «Я, як міністр, повинен забезпечити надання медичної допомоги для всіх, хто її потребує, на всій території України», – додав він.

Ляшко також повідомив, що МОЗ постійно співпрацює з Міністерством оборони та командуванням Медичних сил ЗСУ щодо потреб у медичному персоналі.

«На кожен їхній запит, що треба розбронювати, працює мультидисциплінарна команда з залученням Міноборони, МОЗ та відповідних регіонів. Розброньовуємо медичних працівників для того, щоб вони йшли в лави Збройних Сил України і не тільки», – заявив глава МОЗ.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України ухвалив стратегічне рішення, яке кардинально змінює роботу бойових медиків. Відтепер складні цивільні норми звітності за використання наркотичних знеболювальних замінено на спрощені військові протоколи, що дозволить рятувати життя поранених бійців швидше та без ризику юридичних ускладнень для медичного персоналу.