Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Ексочільник Державної фіскальної служби Насіров отримав шість років вʼязниці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Ексочільник Державної фіскальної служби Насіров отримав шість років вʼязниці
У 2026 році спливає строк давності щодо справи Насірова
скріншот з відео ВАКС

Роману Насірову призначено тюремне увʼязнення та штраф

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова винним у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм екснардепа Олександра Онищенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Ексочільнику Фіскальної служби призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі зі штрафом у 17 тис. грн. Крім того, Насіров не зможе обіймати певні посади впродовж трьох років.

Спільник Насірова, Володимир Новіков, отримав чотири роки вʼязниці з аналогічним штрафом та обмеженням по посаді. Суд також вирішив взяти обох обвинувачених під варту в залі суду до набрання вироком законної сили.

Варто зазначити, що вирок не набрав законної сили. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду має розглянути скарги на вирок до середини квітня 2026 року. Якщо цього не станеться, то Насіров може уникнути відповідальності через сплив строку давності.

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, що ексголова Держфіскальної служби Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка. Адвокат захисту подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини.

У 2026 році спливає строк давності щодо справи Насірова. Це в перспективі може стати підставою для звільнення його та інших фігурантів від кримінальної відповідальності, оскільки розслідування провадження продовжиться аж після демобілізації фігуранта.

Згодом стало відомо, що проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова в ході судового процесу. Через певний час мобілізацію ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова таки було скасовано. Раніше Верховний суд постановив: процедура призову військовозобов’язаного під час мобілізації є незворотною, а особу звільнити зі служби неможливо.

До слова, у травні за ексголову Держфіскальної служби було внесено заставу у 40 млн грн, він вийшов з-під варти. Також у травні Роман Насіров заявив, що очікує на ухвалення рішення територіального центру комплектування та військової частини, аби розпочати виконувати обовʼязки військовослужбовця.

Читайте також:

Теги: ДФС Роман Насіров фіскальна служба Вищий антикорупційний суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Екснардеп активно поширює російську пропаганду та підтримує війну РФ проти України
Вищий антикорупційний суд конфіскував активи ексрегіонала Олійника
6 жовтня, 12:05
За даними слідства, Львов (праворуч) відігравав ключову роль у резонансній справі про так звану трубу Медведчука
Антикорупційний суд зменшив заставу для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 08:41
Богдана Львова у 2022 році було відраховано зі штату Верховного Суду після оприлюднення журналістських розслідувань
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Михайло Головко може оскаржити вирок суду в апеляції
Суд визнав ексголову Тернопільської облради Головка винним у недостовірному декларуванні
22 жовтня, 11:26
Суд призначив Андрію Одарченку вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна
Апеляція залишила в силі вирок нардепу-втікачу Одарченку
10 жовтня, 13:08
Суддя Микола Глотов спричинив переполох серед окремих адвокатів своєю публікацією про великі суми застав
Під час перегляду суми застави забудовниці Молчановій у суді стався курйоз
9 жовтня, 11:38
Роман Шененко підозрюється у підбуренні до мільйонного хабарництва прокурору
Суд обрав запобіжний захід посадовцю Офісу генпрокурора
10 жовтня, 19:32
Захарченко за свою карʼєру в Україні встиг попрацювати в органах внутрішніх справ, податковій службі, а вже в 2011 році Янукович призначив Захарченка главою МВС
Антикорупційний суд конфіскував майно міністра часів Януковича Захарченка
24 жовтня, 15:09
Львова підозрюють у пособництві у привласненні української частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок»
За екссуддю Львова внесено 20 млн грн застави
29 жовтня, 15:36

Кримінал

Ексочільник Державної фіскальної служби Насіров отримав шість років вʼязниці
Ексочільник Державної фіскальної служби Насіров отримав шість років вʼязниці
Ексвоєнкому Одещини Борисову призначено 20 млн грн застави у справі про СЗЧ
Ексвоєнкому Одещини Борисову призначено 20 млн грн застави у справі про СЗЧ
Готель нардепа Шуфрича потрапив у поле зору ДБР
Готель нардепа Шуфрича потрапив у поле зору ДБР
Україна вперше передала іноземній державі окупанта для суду за воєнні злочини
Україна вперше передала іноземній державі окупанта для суду за воєнні злочини
Ексглава «Укренерго» Кудрицький вийшов із СІЗО
Ексглава «Укренерго» Кудрицький вийшов із СІЗО
У Кременчуцькому ТЦК сталася стрілянина: поранено військових
У Кременчуцькому ТЦК сталася стрілянина: поранено військових

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua