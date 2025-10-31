Ексочільник Державної фіскальної служби Насіров отримав шість років вʼязниці

Роману Насірову призначено тюремне увʼязнення та штраф

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова винним у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм екснардепа Олександра Онищенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Ексочільнику Фіскальної служби призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі зі штрафом у 17 тис. грн. Крім того, Насіров не зможе обіймати певні посади впродовж трьох років.

Спільник Насірова, Володимир Новіков, отримав чотири роки вʼязниці з аналогічним штрафом та обмеженням по посаді. Суд також вирішив взяти обох обвинувачених під варту в залі суду до набрання вироком законної сили.

Варто зазначити, що вирок не набрав законної сили. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду має розглянути скарги на вирок до середини квітня 2026 року. Якщо цього не станеться, то Насіров може уникнути відповідальності через сплив строку давності.

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, що ексголова Держфіскальної служби Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка. Адвокат захисту подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта до певної частини.

У 2026 році спливає строк давності щодо справи Насірова. Це в перспективі може стати підставою для звільнення його та інших фігурантів від кримінальної відповідальності, оскільки розслідування провадження продовжиться аж після демобілізації фігуранта.

Згодом стало відомо, що проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова в ході судового процесу. Через певний час мобілізацію ексголови Держфіскальної служби Романа Насірова таки було скасовано. Раніше Верховний суд постановив: процедура призову військовозобов’язаного під час мобілізації є незворотною, а особу звільнити зі служби неможливо.

До слова, у травні за ексголову Держфіскальної служби було внесено заставу у 40 млн грн, він вийшов з-під варти. Також у травні Роман Насіров заявив, що очікує на ухвалення рішення територіального центру комплектування та військової частини, аби розпочати виконувати обовʼязки військовослужбовця.