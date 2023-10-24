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Справа Коломойського: Суд залишив бізнесмена під вартою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа Коломойського: Суд залишив бізнесмена під вартою
Бізнесмен розповів суду, що вже вісім років страждає на панкреатит та діабет, а у СІЗО упродовж місяця не приймав необхідний препарат, який має вживати щотижня
фото: hromadske.ua

Суд зобов'язав організувати надання медичної допомоги Коломойському та забезпечити необхідне лікування

Сьогодні, 24 жовтня, Шевченківський районний суд міста Києва розглянув питання про зміну запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському. Його залишили під вартою. Про це повідомляє hromadske.

Також суд зобов'язав організувати надання медичної допомоги Коломойському та забезпечити необхідне лікування.

Адвокати клопотали про зміну запобіжного заходу з перебування під вартою (з альтернативою застави у 3,8 млрд грн) на цілодобовий домашній арешт у будинку Коломойського у селі Микільське-на-Дніпрі у Дніпропетровській області.

Адвокати посилалися на погіршення здоровʼя Коломойського. Сам бізнесмен розповів суду, що вже вісім років страждає на панкреатит та діабет, а у СІЗО упродовж місяця не приймав необхідний препарат, який має вживати щотижня. Через це, мовляв, загострилися хронічні захворювання. Адвокат Олег Пушкар, заявив, що таке загострення може призвести до «незворотних процесів».

Прокурор Сергій Демʼянчук наголошував, що вже 25 жовтня будуть проводити збір аналізів для обстеження Коломойського співробітники приватної медустанови, про що просив сам бізнесмен. Коломойський також просив про обстеження у Дніпрі, але слідчі відмовилися його перевозити.

«Ніякого обстеження не буде, приїде лікар, забере кров і все», – заперечив адвокат Лисак. Він додав, що обстеження могли б провести, якби Коломойського відпустили.

Прокурор заявив, що ризики зміни запобіжного заходу «тільки збільшилися». Запевнив, що слідство «не статичне» і за цей час проводилась велика кількість слідчих дій. І додав, що вручено клопотання про продовження строку тримання під вартою, де долучили заяву, що не встигли завершити певні слідчі дії, зокрема допитати свідків.

Під час судового засідання адвокат Коломойського передав заяви про особисту поруку від Алли Мазур, Дмитра Циганка, Артема Ковальова, Сергія Демченка та ще 5 людей. 

Врешті сторона захисту просила розглянути заяви трьох людей: ведучої «1+1» Алли Мазур, депутата від «Слуги Народу» Демченка та головного рабина Дніпра Шмуеля Камінецького. Вони виступили у суді, щоб дати характеристику Коломойського. Усі виступи були позитивними.

Раніше повідомлялося, що до генерального прокурора України Андрія Костіна звернулися 23 рабини з проханням змінити запобіжний захід бізнесменові Ігорю Коломойському.

Нагадаємо, 2 вересня вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями. Шевченківський райсуд Києва переглянув запобіжний захід для українського олігарха Ігоря Коломойського у справі про незаконне заволодіння 5,8 млрд грн. За новим рішенням суду, суму застави збільшено з 509 млн грн до 3 млрд 891 млн грн.

Теги: арешт прокурор адвокат слідство бізнесмен Ігор Коломойський

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