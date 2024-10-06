Росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами

У Харкові було чути вибухи

У Харкові пролунали вибухи – ворог завдав ударів керованими авіабомбами. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Ворог атакує Харків КАБами – у місті чутно вибухи», – написав він.

Згодом мер повідомив, що прильоти прийшлися по лісосмузі у межах міста. На дану хвилину без постраждалих та руйнувань.

Терехов закликав бути обережними, оскільки можливі повторні пуски.

Нагадаємо, Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків.