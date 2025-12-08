Головна Країна Кримінал
Викрито агентку РФ, яка фіксувала рух техніки ЗСУ за допомогою смартфонів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Викрито агентку РФ, яка фіксувала рух техніки ЗСУ за допомогою смартфонів
У затриманої вилучено два планшети та чотири смартфони, з яких вона координувала свою розвідактивність з РФ
фото: СБУ

Зловмисниця періодично об’їжджала на таксі територію обласного центру та його околиць, щоб відстежувати для РФ пункти базування Сил оборони

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Миколаївщині російську інформаторку. Вона шпигувала за переміщенням бронетехніки Сил оборони поблизу лінії фронту на півдні України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними справи, фігурантка встановлювала біля місцевих автомагістралей замасковані смартфони з додатковим живленням та онлайн-доступом для російських спецслужбістів. Таким чином ворог сподівався в режимі реального часу відстежувати напрямки руху, види техніки, озброєнь та орієнтовну кількість особового складу українських військ.

Також зловмисниця періодично об’їжджала на таксі територію обласного центру та його околиць, щоб відстежувати для РФ пункти базування Сил оборони. Додатково вона «втиралася» у довіру до українських захисників, у яких завуальовано випитувала інформацію про розташування їхніх підрозділів.

За координатами інформаторки окупанти планували здійснити комбіновані авіаудари з використанням дронів, керованих авіабомб та ракет. Як встановило розслідування, завдання ворога виконувала 26-річна безробітна з Миколаєва, яка потрапила до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків».

Військова контррозвідка СБУ викрила інформаторку, задокументувала її злочини і затримала. Перед цим було демонтовано шпигунське обладнання та проведені заходи для убезпечення локацій Сил оборони. У затриманої вилучено два планшети та чотири смартфони, з яких вона координувала свою розвідактивність з росіянами.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України затримала продавчиню мілітарі-магазину в Краматорську, яка коригувала російські атаки по місту.

