«Київ кишів КДБшниками». Чорнобилець згадує, які після аварії на ЧАЕС, радянська влада посилила контроль за суспільством
Людей перевіряли просто на вулицях і попереджали: треба мовчати про аварію
Після аварії на Чорнобильській АЕС Київ фактично жив під негласним контролем спецслужб. Працівників станції та містян перевіряли просто на вулицях і попереджали «не говорити зайвого». Про це розповів очевидець подій, працівник ЧАЕС Володимир Свергун у інтерв’ю «Главкому».
У столиці відчувалася присутність співробітників КДБ. Варто було зібратися кільком людям разом, як до них підходили невідомі в цивільному і починали розпитувати, хто вони і звідки.
«Якщо сядеш десь утрьох-учотирьох – одразу підходять двоє в піджаках. Питають: ви звідки, що тут робите? Ми кажемо, що відпочиваємо, на станції всі працюємо. Вони: добре, але ви обережно тут. Нікому нічого», – згадує Володимир.
Колишній працівник ЧАЕС розповідає, що така атмосфера була типовою для всього міста – кияни жили з розумінням, що про аварію краще не говорити відкрито.
Контроль спецслужб поширювався і на робочі процеси. Будь-які документи, пропозиції чи ініціативи на підприємствах проходили через так звані «перші відділи», які координувалися з КДБ.
Окремо очевидець згадав і про обмеження особистої свободи. У його особовій справі стояла спеціальна відмітка КДБ, яка передбачала заборону на виїзд за кордон протягом десяти років – через попередню службу на атомних підводних човнах.
Додамо, що напередодні 40-х роковин трагедії колишній мешканець Прип'яті поділився з «Главкомом» фотографіями та відео квартири, яку він залишив п'ятирічною дитиною під час евакуації. Сталося це через півтори доби після вибуху на станції.
Будинок, у якому розташована квартира, досі стоїть. Багатоповерхівка, звісно, перебуває у занедбаному стані. Вхід до багатоквартирного будинку заріс деревами та кущами, сходи й фасад частково зруйновані. Проте, Михайлові вдалося піднятися на свій 16-й поверх.
