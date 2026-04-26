«Київ кишів КДБшниками». Чорнобилець згадує, які після аварії на ЧАЕС, радянська влада посилила контроль за суспільством

Про аварію на Чорнобильській АЕС нікому не можна було говорити

Людей перевіряли просто на вулицях і попереджали: треба мовчати про аварію

Після аварії на Чорнобильській АЕС Київ фактично жив під негласним контролем спецслужб. Працівників станції та містян перевіряли просто на вулицях і попереджали «не говорити зайвого». Про це розповів очевидець подій, працівник ЧАЕС Володимир Свергун у інтерв’ю «Главкому».

У столиці відчувалася присутність співробітників КДБ. Варто було зібратися кільком людям разом, як до них підходили невідомі в цивільному і починали розпитувати, хто вони і звідки.

«Якщо сядеш десь утрьох-учотирьох – одразу підходять двоє в піджаках. Питають: ви звідки, що тут робите? Ми кажемо, що відпочиваємо, на станції всі працюємо. Вони: добре, але ви обережно тут. Нікому нічого», – згадує Володимир.

Колишній працівник ЧАЕС розповідає, що така атмосфера була типовою для всього міста – кияни жили з розумінням, що про аварію краще не говорити відкрито.

Контроль спецслужб поширювався і на робочі процеси. Будь-які документи, пропозиції чи ініціативи на підприємствах проходили через так звані «перші відділи», які координувалися з КДБ.

Окремо очевидець згадав і про обмеження особистої свободи. У його особовій справі стояла спеціальна відмітка КДБ, яка передбачала заборону на виїзд за кордон протягом десяти років – через попередню службу на атомних підводних човнах.

Додамо, що напередодні 40-х роковин трагедії колишній мешканець Прип'яті поділився з «Главкомом» фотографіями та відео квартири, яку він залишив п'ятирічною дитиною під час евакуації. Сталося це через півтори доби після вибуху на станції.

Будинок, у якому розташована квартира, досі стоїть. Багатоповерхівка, звісно, перебуває у занедбаному стані. Вхід до багатоквартирного будинку заріс деревами та кущами, сходи й фасад частково зруйновані. Проте, Михайлові вдалося піднятися на свій 16-й поверх.