Справа «щура» в СБУ. Козюра хоче, щоб його обміняли в РФ

Слухання проходитимуть у закритому режимі

Викритий у лютому 2025 року на співпраці з ФСБ РФ керівник штабу Антитерористичного центру СБУ Дмитро Козюра висловив бажання бути обміняним до РФ. Про це повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець в інтерв'ю censor.net, передає «Главком».

На запитання чи хоче Козюра піти на обмін, Швець відповів: «Хоче».

«Справа за обвинуваченням Дмитра Козюри вже передана до суду. Слухання проходитимуть у закритому режимі», – додав Андрій Швець.

Нагадаємо, Служба безпеки України 12 лютого повідомила про викриття агента ФСБ у своїх лавах. Затримував чиновника особисто голова СБУ Василь Малюк. Для виявлення та затримання ворожого агента було проведено безпрецедентну за своїм рівнем спецоперацію із залученням складного комплексу гласних та негласних заходів. Ця операція отримала назву «Щур».

Як повідомлялося, затриманий Службою безпеки полковник Дмитро Козюра, який, за версією слідства, працював на російську ФСБ, у 2016 році отримав нагороди від президента. Зокрема, він був нагороджений відзнакою глави держави «За участь в АТО» і грамотою «за сумлінне виконання службових обовʼязків в районі проведення АТО».

Зокрема, спільнику полковника Дмитра Козюри Максиму Ситєнкову оголосили підозру в державній зраді.