Майорку СБУ викрито на передачі секретних даних російським спецслужбам

Ростислав Вонс
Фігурантці загрожує довічне позбавлення волі
фото: СБУ

Посадовиця мала доступ до службових інформаційних ресурсів СБУ

Внутрішня безпека Служби безпеки викрила майорку СБУ на передачі російській розвідці імена українських оперативників і плани контррозвідувальних операцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора та СБУ.

За даними слідства, посадовиця мала доступ до службових інформаційних ресурсів СБУ. Нею були зібрані та передані ворогу відомості з обмеженим доступом, зокрема:

  • дані про співробітників СБУ, залучених в оперативно-розшуковій та контррозвідувальній роботі;
  • інформація про об'єкти, щодо яких вже проводилися або тільки планувалися відповідні заходи.

Слідство встановило, що з жовтня 2025 по квітень 2026 року посадовиця передавала ці відомості через месенджер Telegram. За словами правоохоронців, для зв'язку з ФСБ вона також залучала свого батька, який проживає на тимчасово окупованій частині України.

«Після встановлення всіх обставин розвідувально-підривної діяльності фігурантки її затримали. Під час обшуку у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ», – йдеться в заяві.

Отримані Росією дані могли бути використані для:

  • ведення розвідувальної та підривної діяльності проти України;
  • організації диверсій;
  • спроб нейтралізувати контррозвідувальні можливості СБУ.

Слідчі Служби безпеки готують агентці повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, військова контррозвідка Служби безпеки та Державне бюро розслідувань викрили ще одного агента РФ у Силах оборони України. Ним виявився завербований ворогом інспектор Державної прикордонної служби, який коригував обстріли північних регіонів України.

Як повідомлялося, Служба безпеки запобігла замовному вбивству в Одесі. Затримано агентку Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

