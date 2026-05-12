Майорку СБУ викрито на передачі секретних даних російським спецслужбам

Посадовиця мала доступ до службових інформаційних ресурсів СБУ

Внутрішня безпека Служби безпеки викрила майорку СБУ на передачі російській розвідці імена українських оперативників і плани контррозвідувальних операцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора та СБУ.

За даними слідства, посадовиця мала доступ до службових інформаційних ресурсів СБУ. Нею були зібрані та передані ворогу відомості з обмеженим доступом, зокрема:

дані про співробітників СБУ, залучених в оперативно-розшуковій та контррозвідувальній роботі;

інформація про об'єкти, щодо яких вже проводилися або тільки планувалися відповідні заходи.

Слідство встановило, що з жовтня 2025 по квітень 2026 року посадовиця передавала ці відомості через месенджер Telegram. За словами правоохоронців, для зв'язку з ФСБ вона також залучала свого батька, який проживає на тимчасово окупованій частині України.

«Після встановлення всіх обставин розвідувально-підривної діяльності фігурантки її затримали. Під час обшуку у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ», – йдеться в заяві.

Отримані Росією дані могли бути використані для:

ведення розвідувальної та підривної діяльності проти України;

організації диверсій;

спроб нейтралізувати контррозвідувальні можливості СБУ.

Слідчі Служби безпеки готують агентці повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

