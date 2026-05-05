СБУ затримала ексохоронця російської катівні в Херсоні

У Херсоні колишній охоронець катівні намагався стати правоохоронцем

Служба безпеки України викрила чергового колаборанта, який під час окупації Херсона сприяв рашистам у репресіях проти місцевих мешканців. Зловмисник намагався «замести сліди», влаштувавшись до українських правоохоронних органів, проте був затриманий під час подачі документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Затриманим виявився місцевий житель, який добровільно пішов на співпрацю з ворогом після захоплення міста. Він обійняв посаду «інспектора поста» в окупаційній в’язниці РФ.

За матеріалами слідства, фігурант отримав зброю, російську форму та «посвідчення» для вільного пересування містом. Здійснював охорону периметра в’язниці, куди окупанти звозили українських патріотів та учасників руху опору, а також чергував на сторожовій вежі, забезпечуючи нагляд за тюремними корпусами.

Після деокупації Херсона колаборант певний час переховувався за місцем проживання. Однак у квітні 2026 року він вирішив радикально змінити тактику – фігурант подав документи на службу до однієї з місцевих правоохоронних установ України.

Зрадник сподівався, що статус державного службовця захистить його від правосуддя, проте контррозвідка СБУ спрацювала на випередження. Його затримали безпосередньо на етапі оформлення до держустанови.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх епізодів його злочинної діяльності під час окупації.

