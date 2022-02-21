Медведчук без електронного браслета вже п’ять місяців – адвокат

Адвокат Медведчука Каміль Кирпичев заявляє, що той вже без електронного браслету

За рішенням суду Медведчук має перебувати під домашнім арештом

Захисник нардепа із проросійської політсили «Опозиційна платформа – за життя» Віктора Медведчука Каміль Кирпичев повідомив, що електронний браслет з його клієнта зняли ще восени минулого року. Про це Кирпичев розповів в коментарі журналістам Bihus.Info.

«Зняли, за рішенням суду…Ще у вересні чи жовтні. У жовтні» – заявив Кирпичев. При цьому, Медведчук продовжує перебувати під домашнім арештом.

Раніше ЗМІ повідомили, що з маєтку Віктора Медведчука на Медвинській, де нардеп і має перебувати під домашнім арештом, нібито вивозять речі. Коли журналісти прибули на місце, то помітили незвичну активність – будинок оточили численні охоронці (ймовірно, «рідної» для Медведчука охоронної компанії «Шторм») та поліція. Чи перебуває сам нардеп у маєтку поки невідомо, але за інформацією джерел журналістів у правоохоронних органах, поліція приїхала на Медвинську після повідомлення про надзвичайну активність і нібито з метою недопущення виїзду нардепа.

19 лютого стало відомо, що дружина Медведчука Оксана Марченко втекла до Білорусі.

Нагадаємо, на початку січня суд продовжив арешт Медведчуку.

Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: перша – у державній зраді Україні, пов’язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупаційною владою Криму, друга – у державній зраді, пов’язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

До слова, нещодавно Медведчук поскаржився, що його доньку не впустили у Швейцарію на навчання. Зазначимо, що похресниця Путіна, Дарина Медведчук рідко з'являється на публіці. Її мати, Оксана Марченко, дуже рідко оприлюднює спільні світлини.

Як відомо, 2 листопада суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід. Перед цим йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу. Згодом Медведчук прокоментував домашній арешт та заявив, що на Донбасі нема війни з Росією.

Раніше журналісти показали палац Медведчука із власною церквою, перукарнею та шубосховищем.