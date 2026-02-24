СБУ повідомила про підозру «заступнику міністра» окупаційного уряду Херсонщини

СБУ колишньому співробітнику Херсонської міськради повідомила про підозру у зайнятті посади у незаконному органі влади

За матеріалами Служби безпеки України та Херсонської обласної прокуратури заочну підозру отримав колишній співробітник Херсонської міської ради, який перейшов на бік ворога

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність колаборанта, який після захоплення регіону добровільно обійняв посаду «заступника міністра сільського господарства та рибальства» у незаконному органі влади РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

За даними слідства, фігурант, маючи досвід роботи в українському самоврядуванні, допомагав агресору встановлювати контроль над аграрним сектором області.

«У вересні 2022 року 40-річний підозрюваний обійняв посаду «и.о. заместителя министра сельского хозяйства та рыболовства Херсонской области. На цій посаді чоловік, у межах своїх повноважень, керував незаконним органом влади, відповідав за виробничі питання. Проводив наради з працівниками, надавав вказівки, контролював їх виконання. У роботі керувався протоколами держави-агресора», – йдеться в повідомленні.

Він особисто координував інвентаризацію сільгосптехніки та майна українських підприємств для їх подальшого «націоналізації» на користь окупантів.

На підставі зібраних доказів СБУ інкримінує йому ч. 5 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

