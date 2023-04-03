Як Паша «Мерседес», став Пашею «Автозаком»

Образ керівника СБУ позитивно впливає на колаборантів

Він здавався всесильним. При будь-якій владі. Міг дозволити собі, те, що не простили би будь-якому політику чи чиновнику. Бити журналістів, їздити на найдорожчих авто, фотографуватись з різною проросійською наволоччю. Паша «Мерседес». Намісник Лаври, колишній депутат від Партії Регіонів, автор виразу «Мерседес – не розкіш, а засіб пересування».

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Він міг займатись контрабандою та покривати злочинців. З ним, все одно загравали політики і силовики. Вручали ордени, дарували дорогі подарунки. Його проросійські погляди були перебором навіть для УПЦ (МП). Чого вартують тільки «казачьи патрули» у Лаврі. Але правоохоронці до нього боялись навіть підійти із запитаннями.

Після початку повномасштабного вторгнення Павло Лебідь явно готувався до зустрічі з омріяним «русским миром». Послухайте записи СБУ, де Лебідь радіє захопленню росіянами Херсону: «Благовіствую радість! Скрізь російські прапори і люди довольні!». Але, як ми знаємо, щось, для кураторів Павла, пішло не так.

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Відбулись зміни в СБУ: прихід нового керівника, який взявся до проблеми, до якої держава не підступала більше 30 років незалежності. Служба почала проводити операцію по знищенню ФСБшної мережі серед церковників. Павло Лебідь, зі зрозумілих причин, опинився в центрі цієї операції.

Завдяки СБУ нині відбуваються історичні події – викорчовують коріння руського міру з серця країни. Саме Служба зараз знешкоджує тотальну мережу, яка стільки років працювала на ворога. У своїй більшості це були кгбшники, а потім фсбшники в рясах, для яких державна зрада України стала професійною діяльністю. Росія десятиліттями використовувала УПЦ (МП) для створення сітки своєї агентури. СБУ знешкодила цю сітку та продовжує її зачистку. «Очищення Лаври» та підозра Лебідю є історичною операцією СБУ зі знищення росмережі в Україні.

Під час вручення підозри Лебідь вийшов до слідчих СБУ у шарфі «Луі Вітон» із останнім «Айфоном» в руках. На руці годинник «Патек Філіпп» майже за 40 тисяч євро. На допит приїхав на улюбленому «Мерседесі». Але вже під час другого засідання суду Паша «Мерседес» змінив імідж: перед нами був начебто простий монах весь у чорному, який мирно чекає на рішення суду.

Суд Лебідю не повірив, а може згадав перед рішенням фразу голови СБУ Малюка, що «ряса не завжди є запорукою чистих намірів» (кажуть, образ керівника СБУ позитивно впливає на судів – колаборантів перестали відпускати). Вирок – цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. На наших очах всесильний «Паша Мерседес» перетворився на звичайного Пашу «Автозака».