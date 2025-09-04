Головна Світ Соціум
У Рязанській області розбився легкомоторний літак: пілот загинув (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Рязанській області розбився легкомоторний літак: пілот загинув (фото)
Х-32 «Бекас» – легкий двомісний літак, використовується для сільського господарства
фото: Московська міжрегіональна транспортна прокуратура

Літак обробляв поля

У Рязанській області розбився легкомоторний літак Х-32 «Бекас». Пілот загинув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Літак був задіяний на сільськогосподарських процесах – обробляв поля. «Бекас» впав в районі села Зимарово Олександро-Невського району. Під час падіння він не загорівся, на землі жертв і руйнувань немає.

У Рязанській області розбився легкомоторний літак: пілот загинув (фото) фото 1
Х-32 «Бекас» – легкий двомісний літак, використовується для сільського господарства, навчання і патрулювання. Крейсерська швидкість – 125 км/год, практична стеля – до 4000 м.

У червні 2020 року в Рязанській області розбився такий самий літак Х-32 «Бекас» під час виконання агрохімічних робіт. Тоді загинув пілот 1967 року народження.

Нагадаємо, у Нижегородській області РФ розбився літак Су-34 під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Обидва члени екіпажу живі.

Раніше у Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25. Міністерство оборони РФ стверджує, що літак не був оснащений боєкомплектом та впав у безлюдній місцевості. Причиною інциденту начебто стала технічна несправність.

Як відомо, у Ленінградській області впав вертоліт Мі-28. Інцидент сталася у Волосовському районі.

Теги: росія авіакатастрофа літак

