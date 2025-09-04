У Рязанській області розбився легкомоторний літак: пілот загинув (фото)
Літак обробляв поля
У Рязанській області розбився легкомоторний літак Х-32 «Бекас». Пілот загинув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.
Літак був задіяний на сільськогосподарських процесах – обробляв поля. «Бекас» впав в районі села Зимарово Олександро-Невського району. Під час падіння він не загорівся, на землі жертв і руйнувань немає.
У червні 2020 року в Рязанській області розбився такий самий літак Х-32 «Бекас» під час виконання агрохімічних робіт. Тоді загинув пілот 1967 року народження.
Нагадаємо, у Нижегородській області РФ розбився літак Су-34 під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Обидва члени екіпажу живі.
Раніше у Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25. Міністерство оборони РФ стверджує, що літак не був оснащений боєкомплектом та впав у безлюдній місцевості. Причиною інциденту начебто стала технічна несправність.
Як відомо, у Ленінградській області впав вертоліт Мі-28. Інцидент сталася у Волосовському районі.
