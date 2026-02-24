Офіс генпрокурора кваліфікував вибух у відділку поліції у Дніпрі як теракт (фото)

Вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну будівлю, вибито вікна приміщення та пошкоджено автомобіль, припаркований поруч

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення терористичного акту після вибуху, що стався у відділі поліції у Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що вибух стався 23 лютого близько 20:50 в одному з підрозділів поліції міста. За офіційною інформацією, здетонував саморобний вибуховий пристрій.

фото: Офіс генерального прокурора України

Унаслідок вибуху постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну будівлю, вибито вікна приміщення та пошкоджено автомобіль, припаркований поруч.

На місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби, проводиться огляд території та фіксація наслідків.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури слідчі СВ УСБУ в області відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт. Прокурори спільно зі слідчими встановлюють усі обставини події.

Раніше повідомлялось, що вибух стався в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра в адміністративній будівлі поліції.

Нагадаємо, у Миколаєві ввечері стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції, внаслідок чого постраждали співробітники патрульної поліції, які прибули на перезмінку. Миколаївська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом терористичного акту.

Згодом президент України Володимир Зеленський заслухав перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві.

Раніше Львів здригнувся від серії нічних вибухів, які правоохоронці кваліфікували як спланований терористичний акт. Унаслідок детонації саморобних пристроїв загинула 23-річна працівниця поліції, а кількість постраждалих сягнула понад два десятки осіб.

Наразі у Львові в лікарнях залишаються 12 людей, які постраждали внаслідок теракту 22 лютого. Троє з них перебувають у тяжкому стані у відділенні інтенсивної терапії.