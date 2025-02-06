У Броварах жінка викрала вантажівку з СТО

Власник вантажівки залишив транспортний засіб на СТО для проведення ремонту

У Броварах, що на Київщині, жінка викрала вантажний автомобіль зі станції технічного обслуговування. Відтепер підозрюваній загрожує до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

Повідомляється, що правоохоронці встановили, що напередодні власник вантажівки залишив транспортний засіб на СТО для проведення ремонту. Перебуваючи на території станції 35-річна уродженка Вінницької області через відчинені водійські двері проникла у вантажівку, запустила двигун ключами, які були у замку запалення та поїхала з місця події.

Перебуваючи на території станції 35-річна уродженка Вінницької області через відчинені водійські двері проникла у вантажівку, запустила двигун ключами, які були у замку запалення та поїхала з місця події фото: поліція Київщини, Tlegram

Працівники Броварського управління поліції затримали підозрювану та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 1 ст. 289 ККУ).

Нагадаємо, 765 авто було викрадено від початку року в Україні – це найнижчий показник від початку великої війни. До порівняння, за той самий час торік було зафіксовано майже вдвічі більше подібних злочинів – 1,2 тис. угони. Про це з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ повідомляє Опендатабот.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України щодо протидії незаконному заволодінню транспортним засобом». Згідно з документом, за викрадення автомобіля будуть карати позбавленням волі.