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У Дніпрі злочинне угрупування захопило аптеку через відмову власників їм платити

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Дніпрі злочинне угрупування захопило аптеку через відмову власників їм платити
Усі дії контролювалися представниками криміналітету
Фото: Національна поліція

Скориставшись відсутністю персоналу зловмисники проникли у приміщення та винесли усе майно

У Дніпрі злочинне угрупування силою відібрало аптеку у власників після того, як вони відмовилися щомісяця платити гроші за «спокійне ведення бізнесу». Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Як відомо, учасники угруповання спочатку конфліктували з керівництвом аптеки, потім познімали зовнішні вивіски, таким чином перешкоджаючи веденню бізнесу. Пізніше, уночі, захопили приміщення та вивезли все майно. Сума завданих збитків сягає 2 млн грн.

Під час обшуків вилучили гроші
Під час обшуків вилучили гроші
Фото: Національна поліція

Поліція встановила, що усі дії контролювалися представниками криміналітету. Усім трьом затриманим жителям Дніпра повідомили підозру за ч. 3 ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності, що заподіяло велику шкоду, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі
Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі
Фото: Національна поліція

Під час обшуків у підозрюваних вилучили:

  • гроші у різній валюті на загальну суму понад 560 тис. грн;
  • медичні препарати, що належали власникам аптеки;
  • автомобілі, зброю та боєприпаси, чорнові записи тощо.
При обшуках, крім авто та грошей, ще знайшли зброю, боєприпаси, чорнові записи
При обшуках, крім авто та грошей, ще знайшли зброю, боєприпаси, чорнові записи
Фото: Національна поліція

Нагадаємо, оперативники управління стратегічних розслідувань у Київської області спільно зі слідчими слідчого управління поліції Києва встановили трьох ділків, причетних до заволодіння квартирами людей похилого віку, осіб, що мали фінансові труднощі або вели асоціальний спосіб життя. Про це повідомляє Національна поліція України.

«До прикладу, у жовтні 2022 року зловмисники увійшли в довіру до 37-річної жінки, яка отримала квартиру у спадок від матері. Вже через місяць потерпілу змусили підписати довіреність на продаж нерухомості, а ще за два тижні фігуранти продали квартиру за 2 млн грн, залишивши жінку без даху над головою», – йдеться у повідомленні.

Крім того, в Україні масово розповсюджують фальшиві долари. Їх можна купити в Інтернеті за лічені хвилини. Шахраї навіть відкривають «обмінники», які ззовні схожі на звичайні пункти обміну, але насправді розповсюджують лише фальшиву валюту. До існування анонімних Telegram-каналів фальшивки розповсюджували через Darknet. Щоб потрапити у «магазин», треба було завантажити спеціальний браузер, дізнатись адресу магазину тощо. Зараз же процес купівлі підробок максимально спростили. У Telegram працюють сотні українських «онлайн-магазинів», які масово розповсюджують фальшиві долари.

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Теги: злочин кримінал Дніпро аптека майно медичні препарати поліція гроші

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